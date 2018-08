Nå er sommeren på hell - her kommer lavtrykkene

Regn ventes inn over Østlandet onsdag.

De neste dagene kommer lavtrykkene inn over Norge, melder Meteorologisk institutt mandag.

StormGeo varsler også en våt uke: Mandag og tirsdag er det bygene som dominerer vest i landet, natt til onsdag nærmer et lavtrykk seg fra vest med mye nedbør til Vestlandet, skriver selskapet på sin blogg.

Det er et lavtrykk i Barentshavet som mandag og tirsdag setter opp nordvestlige og vestlige vinder over store deler av landet. Det ventes regnbyger i vest, men opphold og mye fint vær østafjells - foreløpig. Men natt til onsdag vil et lite lavtrykk komme inn over Stad, og onsdag flytter dette seg nordover i Norskehavet. Det vil ifølge StormGeo føre et frontsystem inn over Sør-Norge og Nordland med regn og regnbyger som resultat.

Meteorologisk institutt sier dette om værutsiktene for Østlandet tirsdag ettermiddag: Skiftende, senere sørlig bris, skyet eller delvis skyet. Det ventes oppholdsvær, og det er utrygt for lokal nattefrost. Onsdag ventes regn, etter hvert også lengst øst på Østlandet. Utover ettermiddagen etter hvert lettere vær i Agder, om kvelden også på Østlandet, melder yr.no.

For Hordaland og Sogn og Fjordane ventes det tilskyende vær tirsdag, om kvelden regn i ytre strøk, vesentlig nord for Bergen. Vestlandet sør for Stad ventes onsdag enkelte regnbyger, etter hvert få byger i Rogaland.

Det er for tiden ikke utsted noen farevarsel fra Meteorologisk institutt.

