Nå får flere barn reise kostnadsfritt med kollektivtransport

Fra og med 2019 vil barn opp til 6-årsalderen kunne reise gratis med kollektivtransport. I tillegg heves aldersgrensen for barnebillett.

Samferdselsbyråden i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), har fått gjennomslag for at alle barn under 6 år reiser gratis, og ikke 4 års-grensen som eksisterte tidligere. Også barnebillettene får en regelendring, med en aldersgrense hevet fra 16 til 18 år.

- Hurra. Vi har fått gjennomslag for at barn skal kunne reise gratis inntil de fyller 6 år. I tillegg økes aldersgrensen for barnebillett fra 16 til 18 år, skriver byråden på sin Facebook-side.

Avtalen kom i stand etter at samtaler med Akershus fylkeskommune førte til enighet om å utvide rabattordningene.

Koster 20 millioner

Satsingen kommer ifølge Aftenposten til å koste 20 millioner kroner for Ruter.

Den nye avtalen er spesielt lønnsom for barnehager på tur, som inntil nå har måttet betale enkeltbilletter for alle over 4 år.

Regelendringene kom som et resultat av byrådpartienes budsjettforlik med Rødt for 2018, hvor de fire partiene ble enige om å inngå samtaler med Akershus om de to forandringene.

Byrådspartiene ønsket også å få endring på de nåværende studentrabattene, men der er det status quo etter at Akershus ikke ble med, sier Berg til avisen.

Ingen prishopp

Etter mangeårige lavpriser på månedskort-prisene, men økning på enkeltreiser, var det egentlig planlagt et prishopp.

Dette for å dekke kostnadene til Oslopakke 3, hvor vei- og kollektivutbygging i Oslo og Akershus skulle utføres, men nå legges planen imidlertid på is.

Som en følge av flere protester ble planen kun fulgt delvis, og Ruter endte opp med å dekke halvparten fra sitt vanlige budsjett, ifølge Aftenposten.

- Det blir ingen ekstraordinær prisøkning i 2019. Det var viktig for oss å få til, sier Berg til samme avis.

