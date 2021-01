Nå kan pendlere og skoleelever bruke stengte grenseoverganger

Pendlere og dagpendlende skoleelever kan fra fredag benytte seg av grenseoverganger som ellers er stengt på grunn av mangel på teststasjon.

I tillegg er det åpnet for at kryssing av grensen til Sverige eller Finland for dem som er på vei mellom to punkter i Norge, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Fra før har reisende som utfører varetransport og reisende med samfunnskritiske funksjoner, som for eksempel nødetater, tillatelse til å bruke grenseovergangene.

Tolv norske grenseoverganger er såkalt juridisk stengt. Av disse ligger to i Nordland, to i Trøndelag, fire i Innlandet, tre i Viken og én i Troms og Finnmark.

