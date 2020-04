Nå kan permitterte kombinere studier og dagpenger

Regjeringen åpner for at man skal kunne ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger. Ordningen er midlertidig fram til 1. september.

Koronakrisen har ført til at rekordmange har søkt om dagpenger. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger, men nå innfører regjeringen en midlertidig ordning som gjør det enklere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger.

Det gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav, får utbetalt dagpenger som vanlig.

Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring, opplyser regjeringen i en pressemelding onsdag. Den nye ordningen er midlertidig og gjelder fra 20. april til 1. september.

– Mange av dem som nå ufrivillig står utenfor arbeidslivet, ønsker å bruke tiden på å sørge for at de har relevant og tidsriktig kunnskap når de etter hvert skal tilbake til den gamle jobben sin. Samtidig er mange avhengige av dagpengeutbetalingene for å få hverdagen til å gå opp. Denne løsningen vil være bra både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgivere og for samfunnet i stort, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det vil fortsatt være et krav om at man samtidig er aktiv jobbsøker, og tilgjengelig dersom man får ny jobb. Det betyr at ordningen gjelder for dem som er permitterte og arbeidsledige som mottar dagpenger, og ikke for studenter som mottar støtte fra Lånekassen.

(©NTB)