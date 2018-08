Nå kommer de første NATO-styrkene til høstens storøvelse

Oppkjøringen til høstens store NATO-øvelse er i gang når det italienske lasteskipet Capucine kommer til Åndalsnes lørdag med over 100 kjøretøy.

Fortsatt er det over to måneder til NATO-øvelsen Trident Juncture starter. Men når 40.000 soldater skal øve på norsk jord, vil ankomst og avreise bli spredt ut over hele resten av 2018.

– Italienerne er de første som kommer til Norge for å delta på øvelsen, sier kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberst Eystein Kvarving til NTB.

Trafikk berøres

Capucine er lastet med tungt materiell, inkludert større stridskjøretøyer – tilhørende den italienske styrken som er en del av NATOs raskeste responsstyrke NATO Response Force (NRF).

De neste to-tre dagene skal over 100 kjøretøy av ulik størrelse – inkludert større stridskjøretøyer – forflyttes de ni milene langs E136 fra Åndalsnes i Møre og Romsdal til Lesja i Oppland.

– Transporten vil påvirke trafikken i området. Vi oppfordrer publikum til å være forsiktige og ikke utsette seg selv for fare ved å forsøke å kjøre forbi kolonnene, sier Kvarving.

Trøndelag og Borg

Totalt skal fem skip legge til i Åndalsnes med militært materiell de neste ukene. Etter hvert vil det også komme skip til Melhus og Namsos i Trøndelag og ikke minst til Borg havn i Fredrikstad i Østfold.

– Øvelsen vil påvirke trafikk og framkommelighet de neste uker og måneder. Militære kolonner kan være lange, og de går normalt litt saktere enn det trafikken ellers gjør, sier Kvarving.

Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark vil i størst grad merke at NATO denne høsten holder den største øvelsen i Norge siden 2002.

