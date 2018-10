Nå kommer det første snøkaoset: - Ta det forsiktig

På mandag kommer et av årets første snøfall over store deler av landet, men på tirsdagen kan den hvite nedbøren allerede bli et ordentlig problem.

Etter et forholdsvis fint vintervær de siste dagene vil den første ordentlige snøen øke i nedbørmengde natt til tirsdag. Det kan by på store trafikkproblemer flere steder.

På mandag kan vi vente oss rundt 10-15 centimeter med snø på både Sørlandet og Telemark, men dagen derpå kan mengden dobles.

- Natt til tirsdag øker nedbøren, og iløpet av tirsdagen ligger vi på oppimot 30-40 millimeter enkelte steder. Mye kommer som snø, og våt sådan, men på ettermiddagen vil det gå over til regn. Da kan vi få underkjølt regn som gir veldig dårlige kjøreforhold, forteller vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen.

- Ta deg god tid

NEDBØR: På tirsdag kan vi vente oss en mellomting av snø og nedbør. Det kan føre til mye slapseføre for bilistene. Jo mer blått kartet er, desto flere millimeter med nedbør vil det komme. Og det er akkurat overgangen fra snø til mildere temperaturer som kan skape kaos. - Ta deg god tid, det blir mye snø, regn som fryser og mye slapseføre; rett og slett veldig varierte kjøreforhold fram til onsdagen, oppfordrer Gislefoss om og fortsetter: - Det er også meldt nordøstlig- til østlig stiv til sterk kuling både på kysten og på fjellet. Vind er ikke den beste komboen med snø og kan gjøre sikten hakket vanskeligere, advarer han. Politiet har allerede bedt om at det skiftes til vinterdekk, og sjef for utrykningspolitiet, Runar Karlsen, advarer alle bilister som trosser påbudet. – På våren er vi mer romslige med dem som kjører med piggdekk et par dager for lenge, men på høsten er det motsatt. Ingen unnskyldninger holder hvis vi møter deg med sommerdekk på vinterføre. Da blir det kjøreforbud, anmeldelse og mulig førerkortbeslag, sier Karlsen til NRK. Gislefoss forteller derimot at utover mot onsdagen vil den verste nedbøren gi seg de fleste steder, slik at Halloween-turene for de aller minste blir optimal. - Det er et rart høst-lavtrykk som er på besøk, men etter hvert får lavtrykket dratt med seg varme grader igjen, forteller han. - Vestlandet billig unna Imens snøkaoset vil ramme de fleste steder, fra både fjell til kyst, vil Vestlandet slippe litt unna det verste været.

- Det blir en blanding der også, med litt underkjølt regn flere steder, men de får ikke de samme nedbørmengdene og slipper sånn sett vesentlig billigere unna. Det kan være utfordrende forhold der også, men mer på Østlandet, sier Gislefoss.

METEOROLOG: Kristian Gislefoss.

Statsmeteorologen kan også glede med at i de nordlige strøkene heller ikke vil få de verste problemene.

- Trondheim og Nordland vil få mye pent vær mandag. Det blir kanskje litt rusk og regn i Lofoten, men ellers mye pent. På tirsdagen venter det litt nedbør i Trøndelag, men utover dagen drar det seg nordover, forteller han.

I Troms og Finnmark kan man dermed forvente litt nedbør som snø og sludd, med regn på kysten, men med mye pent vær i vente fra tirsdag morgen av.

- Forsvinner fort

Gislefoss har også en gladmelding til alle som ikke er helt klare til å finne fram ullundertøyet enda.

- Etter lavtrykket på tirsdag får vi en annen værtype i dagene utover i uka som kommer. Det blir mer mildvær, men også noe nedbør. Det blir riktig nok Vestlandet og Midt-Norge som tar den verste støyen av den nedbøren.

Av temperaturer kan vi ifølge Gislefoss dermed forvente oss vesentlig høyere temperaturer, med i underkant av ti grader på Vestlandet, åtte grader på Østlandet og syv til åtte på Sørlandet.

- Det vi kan slå fast er at snøen i lavlandet vil forsvinne ganske raskt, sier han.

