Nå kommer hoggormen krypende. For noen er det veldig dårlig nytt

Når vårsola snart tar ordentlig tak i Telemark våkner hoggormen til liv. Det er dårlig nytt for våryre hunder. Hoggorm kan ta livet av hunden din.

(telen.no): I Sogn og Fjordane er det allerede meldt om hoggormaktivitet.

– I fjor behandlet vi minst 15 hunder med hoggormbitt. Det er veldig varierende hvor syke hundene blir, men vi mistet vi to hunder i fjor på tross av intensiv behandling inkludert motgift. Dette var store, og i utgangspunktet friske, hunder som vi forventet skulle bli friske av behandlingen. Uansett skal hoggormbitt sees på som et akutt tilfelle som krever veterinærbehandling så raskt som mulig, sier Tor Kvinge, veterinær og daglig leder ved AniCura Dyresykehus, i en pressemelding fra Tryg forsikring.

Trøtt etter en time

Skulle ulykken være ute kan det være godt med noen råd på veien.

– Hvert år får vi en rekke skademeldinger om hunder som er bitt av hoggorm, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

Tryg sier de nå dekker hoggormbitt uten egenandel hvis du har hundeforsikring.

– Et tydelig tegn kan være at hunden din hyler til ute i skogen. Et hoggormbitt kan vises i huden som to små hull eller prikker ved siden av hverandre. Om det var gift i bittet, oppstår en kraftig og ofte blodrød hevelse rundt bittet som kan spre seg langs kroppsdelen som ble rammet, forklarer Kvinge.



Andre symptomer kan være akutt halting og smerte. Normalt blir hunden trøtt innen en time etter bittet.

– Før du kommer deg til veterinær bør hunden holdes i ro, ettersom spredningen av giften påskyndes ved muskulær aktivitet. Bittet skal ikke suges på eller kjøles ned, og man skal ikke forsøke å stanse blodsirkulasjonen fra bittstedet, sier Kvinge.

Orm i sol

Rundt påsketider pleier ofte hoggorm å komme frem og ligge i åpningen av hiet sitt. Det betyr samtidig at mennesker og hunder på tur, bør passe seg.

– Det gjelder å se seg ekstra godt om før du setter deg ned et sted der solen varmer. Hoggorm er like glad i sol og varme som deg, og i fjellet kan man treffe på hele flokker som har samlet seg. Er man ute og lufter hunden bør man absolutt se seg ekstra godt om og undersøke området for å se etter hoggorm på denne tiden av året, sier Opedal i Tryg forsikring.

