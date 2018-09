Nå kommer Norges første skikkelige hindutempel

I juli 2020 skal det stå ferdig ved Grorud golfbane i Oslo.

- Det er et stort prosjekt som vil kosten nesten 50 millioner kroner. Vi er avhengige av bidrag fra våre medlemmer for å få dette fullført. Derfor har det tatt tid før vi kunne starte bygging, sier Kirupanithy Nagarajah i byggekomiteen til Aftenposten (papirutgaven).

Nettavisen skrev om prosjektet for seks år siden, og da var planen at det skulle være ferdig i 2015, men det har tatt tid å skaffe penger.

I dag holder Norsk Hindu Kultursenter til i gamle fabrikklokaler på Ammerud i Oslo. Et ekte utformet tempel, med blant annet tårn og et basseng for hellig vann, har vært ønsket lenge. Et slikt tempel finnes ikke i Norge. Tempelet på Grorud blir dermed det første av sitt slag her i landet.

Plass til 13 guder



Norsk Hindu Kultursenter har 2400 medlemmer. De er i hovedsak tamiler fra Sri Lanka. Tempelet vil ligge rett ved Rommen skole og Grorud golfklubb i Oslo. Grunnflaten på tempelet blir 950 kvadratmeter. I tillegg kommer et større uteområde.

Hindutempelet vil få et 18 meter høyt tårn formet etter gamle religiøse forskrifter og et basseng med hellig vann på utsiden. Tempelet vil ha plass til 13 guder, skriver Aftenposten.

Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere.

Hinduismen betegnes gjerne som Sanatana Dharma av sine tilhengere. Det betyr «den evige veien».

Hinduismen er ikke et trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger.

