Nå kommer varmegradene tilbake: - Ville vært uvanlig hvilket som helst annet år

Vinterværet fortsetter over helgen, men fra onsdag neste uke kan det bli så varmt som ti varmegrader i lavlandet.

Vinteren har flere steder virkelig meldt sin ankomst, med bitende kulde og mengder med snø.

Først ute med ordentlig snøfall var Troms, som iløpet av helgen er ventet å få opp i mot 45 centimeter med hvit nedbør.

Men resten av landet må trolig smøre seg med tålmodighet om ønsket er snødekte landskaper.

- Det kalde og tørre vinterværet holder helt til onsdag i Sør-Norge, så begynner lavtrykket fra vest å melde seg. Nedbøren begynner som snø i de fleste stedene, men det tar nok ikke lang tid før det går over til regn. Fredag en uke fram i tid er det ventet mildvær i store deler av Østlandet, forteller statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til Nettavisen.

Mens Vestlandet tjuvstarter mildværsperioden med fire til fem plussgrader førstkommende onsdag og torsdag, kan det i lavlandet bli så mye som ti grader neste helg.

Les også: Det kan bli skiføre i Nord-Norge til helga

- Overraskende

Fagerlid forteller at svingninger i temperaturen er helt normalt i tiden før jul, men innrømmer at det kan ligge an til en unormalt varm inngang på desember.

- Det milde været kommer som en konsekvens av en uvanlig mild november, og en varm høst generelt, så sånn sett er det ingen overraskelse. Men hvilket som helst annet år ville dette vært svært overraskende, sier han videre.

Ifølge Fagerlid er det et lavtrykk fra vest som hjelper til med å skyve vekk den tunge, kaldlufta i neste uke.

- Denne uka, og de neste dagene, er det kulde fra øst som styrer været, men i midten av neste uke er det kraftig luft fra vest. Vi kan takke varm luft fra sør på kontinentet, som sendes oppover mot oss, utdyper statsmeteorologen.

Snart blir det mildere! Onsdag kommer et kraftig lavtrykk fra sørvest som gir regn på #Vestlandet og #Østlandet, og kanskje til og med snø på sistnevnte. Det blir mildere langs hele kysten 🌡 pic.twitter.com/fHSROftVHg — Meteorologene (@Meteorologene) November 23, 2018

Men før man kan vurdere å gå uten lue og votter, skal altså kulden fortsette i noen dager framover. I Sør-Norge skal det være kaldt og fint vær, med grader rundt nulltallet, mens Vestlandet får mye av det samme i tillegg til lokal tåke.

Det er derimot håp om at tåka forsvinner, men som en konsekvens kan temperaturene synke utover i helgen flere steder, varsler Fagerlid.

- Mange steder Østafjells kan vi få to minusgrader, mens i nord fortsetter snøbygene. Der har virkelig vinteren kommet for alvor, forteller han.

Les også: Meldte sol og plussgrader - så kom snødrysset

Håp om hvit jul

Det kommende lavtrykket skal fortsette godt inn i desember måned, men om man skal tro Fagerlid er det et lite håp for de som ønsker seg snø til jul.

- Vi har et håp om at det kan slå an til kaldere vær i midten av desember. Det er nemlig et kart som viser tendenser til dette, og det er ikke uvanlig at være kan skifte som følge av en mildværsperiode, opplyser han.

SPÅR MILDT: Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid mener vi har varmere vær i vente.

Likevel vil ikke statsmeteorologen gi alt for mange forhåpninger.

- Jeg ville ikke satt pengene mine på det, da slike kart kan være svært ustabile, sier Fagerlid.

Han forteller også at ettersom fjorårets jul var ganske så snørik flere steder, er det for vane å få det motsatt det påfølgende året.

- Men det er alltids lov å håpe, legger han til avslutningsvis.

Mest sett siste uken