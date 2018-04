Nå kommer vinteren tilbake: - Det blir hvit nedbør stort sett hele uken

I løpet av helgen kan folk i Troms vente seg hvitt nedbør.

TROMSØ (Nordlys.no): Det forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt i Bergen til Nordlys.

– Det kommer kald nordøstlig vind innover, og den tar med seg snøbyger.

Han forteller at dagene vil bli gradvis kaldere fra og med fredag, som betyr at sannsynligheten for hvit nedbør blir stadig større mot søndagen.

– Temperaturene kommer til å ligge rundt en til tre grader på dagtid fredag og lørdag, og rundt null grader på nattetid. Utover helgen og neste uke vil temperaturene synke gradvis.

– Snøen vil først komme som sludd de neste dagene. Det kommer til å bli gradvis kaldere vær i Troms, og da vil snøen krammes og feste seg ordentlig.

Helgeveret for #Norge er lite å skryte av: heller kjøleg, byever og ein god del skyer. Snøbyer lengst nord i landet 😲, og finast ver på Aust- og Sørlandet🌤. pic.twitter.com/a2zGfK6qew — Meteorologene (@Meteorologene) 26. april 2018

– Smør dere med tålmodighet

Til tross for at 1. mai-fristen for å bytte om til sommerdekk i Nord-Norge snart går ut, anbefaler meteorologen at folk i Troms beholder piggdekk på bilen i en stund fremover.

- Det kommer enda mer påfyll med snø i indre strøk. Derfor bør folk bytte tilbake til vinterdekk hvis de skal på lange kjøreturer, sier Granerød.

Det ser ut til at de fleste i Troms må rydde frem måkeutstyret igjen. Yr.no melder jevn nedbørsmengde fra to til fem millimeter hele helgen, og ifølge

– Vårklare folk i Troms må smøre seg med tålmodighet, for det blir hvit nedbør stort sett hele neste uke.

Torsdag kveld er det 62 centimeter snødybde ved målestokken til Vervarslinga i Tromsø.

Kan bli bedre

Ifølge Granerød er det kun én dag i neste uke som ligger an til å blidgjøre folk flest i Tromsø.

– Tirsdag er den dagen som sannsynligvis blir best. Da kommer det til å være lite nedbør, og sjansen er der for at sola dukker opp også.

Derifra går det stort sett nedover.

– Vi ser en tendens til at temperaturene vil bli litt høyere mot slutten av neste uke. Dessverre kommer nedbøren bare til å øke fra tirsdag til torsdag, sier meteorologen til Nordlys.

Etter den perioden kan det dog hende at ønskene om vår blir innfridd, men meteorologen tar forbehold om usikre prognoser så langt frem i tid.

– Vindene vil dreie mot øst og avta, og det blir skyete oppholdsvær med lite sol.

– Nærmere neste helg kommer det sørøstlig vind. Da er det mulig at Troms får litt sol igjen, forteller Granerød.

