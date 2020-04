Nå mister du sykepenger ved harryhandel – regjeringen endrer reglene

Personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, skal nektes sykepenger. Det vedtok regjeringen fredag.

– Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene skal få sykepenger mens de er i karantene. Vi endrer derfor reglene slik at man i denne situasjonen kan nektes sykepenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Endringen ble vedtatt i statsråd i statsråd fredag.

Flere har reagert etter at NRK onsdag skrev at over 2.000 personer er satt i karantene etter å ha påskehandlet i Sverige. Å krysse grensen utløser 14 dagers karantene, noe de handlende trolig var klar over.

– Alle må bidra i dugnaden. Dette er et tydelig signal til dem som spekulerer i dette: De kan ikke forvente å sitte hjemme med full lønn på statens regning når de med viten og vilje har brutt reiseråd, sier statsråden.