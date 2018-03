Hareide: - Jeg har tilgitt Listhaug, men har vi tillit til henne?

Nå avgjør KrF-toppene om de vil støtte en mistillit mot Sylvi Listhaug.

STORTINGET (Nettavisen): Mandag klokken 12 samlet KrFs landsstyre seg på Stortinget for å avgjøre om de skal støtte mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), etter hennes omstridte terror-kritikk mot Arbeiderpartiet.

Dersom KrF støtter mistillitsforslaget fra Rødt, kan det kaste landet ut i en regjeringskrise.

- Jeg har tilgitt Listhaug, spørsmålet er om KrF kan ha tillit til henne som justisminister, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sin tale til landsstyret.

- En justisminister skriver at stortingsflertallet setter terrorister rett fremfor nasjonens sikkerhet. Det er et sterkt eksempel på å stille andres motiver i tvil. Derfor er dette er en så viktig sak, sa Hareide.

Han gjentok at han synes innholdet i Listhaugs Facebook-innlegg, der hun skrev at Ap ikke tar nasjonens sikkerhet på alvor, var usaklig, spekulativt og feilaktig.

- Vi er opptatt av tonen i de politiske debattene. Derfor er vi opptatt av hvordan vi snakker om og med hverandre. Derfor er vi opptatt av hvilke ord som blir brukt. Derfor er grunnen til at vi er samlet her så alvorlig, sa Hareide, og også påpekte.

- Er tilgivelse det samme som tillit? Jeg har tilgitt Listhaug. Spørsmålet er om KrF kan ha tillit til Listhaug som justisminister, sa han.

SKJEBNEMØTE: Knut Arild Hareide talte til KrFs langsstyremøte mandag ettermiddag, før møtet ble lukket for pressen.

- Erna gjør det vanskelig for seg selv



Hareide mener statsminister Erna Solberg (H) setter både seg selv og regjeringen i en svært vanskelig situasjon dersom hun ikke ordner opp.

- Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særdeles vanskelig for seg selv og for regjeringen, fastslo Hareide i åpningstalen.

Hareide sier han i løpet av helgen gitt Erna Solberg en tydelig melding fra hele KrF om at det er statsministerens ansvar å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i Stortinget.

- Det er statsministeren selv som bestemmer sammensetningen i egen regjering, og statsministeren som bestemmer statsrådenes ansvarsområde. Landsstyret skal nå vurdere om det blir votering om mistillit, sa han.

KAOS: KrF-leder Knut Arild Hareide og resten av partiledelsen hastet forbi pressen etter sitt møte i forkant av landsstyremøtet.

Bare hastet forbi



Etter Hareides innledning, ble møtet lukket for pressen. Det erl om lag 40 personer til stede på landsstyremøtet.

Allerede tidlig mandag morgen var det møtt fram et stort pressekorps utenfor kontorene til KrF på Stortinget. Ved 11-tiden kom partiledelsen ut av et møte de har hatt i forkant av landsstyremøtet. Ingen av dem ønsket å si noe til pressen, og bare hastet forbi.

- Pågangen har vært stor



Tirsdag skal mistillitsforslaget stemmes over i stortingssalen, og det er varslet at statsminister Erna Solbeg (H), dersom det blir flertall for å felle Listhaug, da vil stille et kabinettspørsmål. Det betyr at hele regjeringen går av dersom det er flertall for det i Stortinget.

- Pågangen har vært stor gjennom helgen, sier Hareide til NTB. Han bekrefter at han i helgen har hatt kontakt med statsministeren, men vil ikke si noe mer om innholdet i samtalene.

PÅ GANGEN: Et stort pressekorps venter på KrF-ledelsen foran dagens skjebnemøte på Stortinget.

Allerede rett før klokken 9.15 møtte KrF-lederen sine to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad for å diskutere spørsmålet som kan felle regjeringen.

- Dette er helt klart en vanskelig sak for oss, sa Bollestad på vei inn til møtet.

Hardt presset



Presset på partiets åtte stortingsrepresentanter er formidabelt. Selv om tilliten er tynnslitt til Listhaug, er det langt færre i partiet som virkelig ønsker en regjeringskrise.

- Det strømmer på med eposter og henvendelser i alle kanaler, men langt ifra alle kommer fra partimedlemmer, sier KrFs kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy til NTB. Han sier kravene stilles i begge retninger.

Jensen: - Håper de ikke stiller seg bak



Frp-leder Siv Jensen sier hun håper at KrF ikke vil stemme for Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

- Nå er det sånn at regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol. Jeg håper selvfølgelig at KrF ikke stiller seg bak det mistillitsforslaget som ligger i Stortinget. Jeg mener hensynet til landet er viktig for at vi kommer oss videre, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen mandag formiddag.

Nettavisen følger saken.

Oslo 20180319. Knut Arild Hareide før KrFs ekstraordinære landsstyremøte der landsstyret skal behandle den politiske situasjonen og mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

