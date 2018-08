Nå står lavtrykkene i kø

Klar for lavtrykk, nedbør og temperaturfall? Dette sier meteorologen om helgeværet.

OSLO (Nettavisen): Etter en juli-måned med mer rekordvarme og tørke, kan du nå finne fram regntøy, paraply og varme klær igjen. Fra fredag står lavtrykkene i kø og vil særlig gjøre seg gjeldende i Sør-Norge. Temperaturen ventes også å falle flere hakk, og for første gang på lenge er det minusgrader på noen av målestasjonene. Natt til onsdag ble det målt 0,3 minusgrader i Dividalen i Troms og 0,4 minusgrader i Cuovddatmohkki i Finnmark, ifølge Meteorologisk institutt.

Utelukker ikke snø på toppene

Meteorolog Gunnar Livik utelukker ikke at noen steder kan oppleve snøfall til helga.

- Det kan komme noe hvitt på de aller høyeste toppene, over 1800 meter. Fredag venter vi vesentlig lavere temperaturer når kjølige luftmasser kommer nordfra. Vi venter ned mot 10-12 grader på Vestlandet og under 20 grader Østafjells. Nå er vi jo blitt vant med varmt vær i lange perioder, så dette vil merkes, sier han til Nettavisen.

Nedbør over Sør-Norge

Lavtrykkene står i kø. Onsdag ligger det et lavtrykk mellom Skottland og Island som ventes å bringe inn en runde med nedbør over Sør-Norge før det brer seg nordover.

- Fredag kommer det et nytt lavtrykk inn fra Skagerrak, og det ventes ganske mye nedbør over hele Sør-Norge, mens det nordover kanskje blir opphold. I tillegg ventes det sterk vind, så båtfolket må være obs, sier Livik.

Han tror nedbøren vil komme godt med i tørkerammede områder og der skogbrannfaren er stor.

- Frontene rundt lavtrykket kommer fort opp til Trøndelag og Helgeland og går så sakte nordover. På kvelden er det ventet nedbør inn mot Troms og Finnmark.

LAVTRYKK: Fredag ventes det nedbør og skyer inn over store deler av landet. Kartet viser prognosene for fredag ettermiddag.

Lørdag: Vestavær

Lørdag venter meteorologen vestavind inn mot Vestlandet, bygevær inn mot Finnmarkskysten, kanskje litt nedbør hist og her i Nord-Troms og Vest-Finnmark, men lettere vær på Østlandet. Generelt er det snakk om vestavær og lavtrykksaktivitet, mens østafjells man slippe unna.

Søndag: Nytt frontsystem

Søndag avtar lavtrykksaktiviteten gradvis sør for Stad. Det ventes mer nordavind langs kysten av Vestlandet og fortsatt ganske bra vær på Østlandet, mens temperaturene altså blir lavere enn hva vi har vært vant til og ventes å gå under 20 grader.

- Lavtrykket ligger mer eller mindre i ro over Nord-Skandinavia søndag, men søndag kveld og natt til mandag ventes et nytt frontsystem inn over Sør-Norge. Lavtrykksaktiviteten over Storbritannia går inn over Skagerrak og Sør-Norge, og vi får en ny runde med nedbør, mens det blir lettere vær over store deler av Nord-Norge.

