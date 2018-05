Nå stenges Oslo sentrum for gjennomkjøring

- Det kan føre til mer trafikk i sentrum, mener Høyre.

FRIDTJOF NANSENS PLASS (Nettavisen): Allerede i juni stenger Oslo-byrådet Fridtjof Nansens plass foran rådhuset for biltrafikk.

Da blir det forbudt å kjøre over plassen, hvor det i dag er mye bil- og busstrafikk. Unntaket blir varelevering til bedriftene på plassen.

I tillegg stenges Rådhusgata for gjennomkjøring over Christiania torg, med unntak av rute- og turistbusser. Konsekvensen av de to grepene er at det ikke lenger blir mulig å kjøre fra øst mot vest innenfor Ring 1.

- Det folk flest kommer til å merke mest er at Fridtjof Nansens plass foran rådhuset blir stengt helt for biltrafikk, slik at den blir fotgjengerbasert allerede i sommer, sier byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna Marcussen (MDG), til Nettavisen.

STENGES FOR TRAFIKK: Her stenges gatene for gjennomkjøring i Oslo sentrum (rød ring), på Fridtjof Nansens plass og Christiania torg i sommer.

Stenges med skilt



Fridtjof Nansens plass vil bli stengt for biltrafikk i begynnelsen av juni, etter at endringen av kjøremønster har vært ute på høring i tre uker.

- Den stenges med skilt, om at gjennomkjøring ikke er tillatt, opplyser Marcussen.

STANSER GJENNOMKJØRING: Slik ser byrådet for seg det nye kjøremønsteret i Oslo sentrum med flere gåtgater og enveiskjørte gater. Målet er mindre biltrafikk, og å hindre gjennomkjøring fra øst til vest.

Den opprinnelige planen var imidlertid å stenge plassen med en bom, men dette ble nedstemt i bystyret etter forslag fra partiet Rødt.

- Hvorfor stenger dere plassen?

- Det er mange som er utålmodige for å se resultater av bilfritt sentrum-satsingen. Det er jo en fantastisk plass der folk kan være, ta med seg barn og leke, og man kan også få flere aktiviteter på plassen. Det er allerede serveringssteder der, men det er plass til mer, sier Marcussen.

Hun sier dette bare er starten på endringene av kjøremønster i Oslo sentrum, og forteller at det vil komme flere gågater etter hvert.

- Hindre gjennomkjøring



Byråden legger ikke skjul på hva som er målet med å stenge for biltrafikk.

- Målet er å hindre gjennomkjøring, så vi håper at disse endringene som nå gjøres skal bidra til å få ned gjennomkjøringen i sentrum, sier hun.

Marcussen understreker samtidig at dette er midlertidige endringer.

- Vi jobber med andre utredninger for mer varige endringer. Men det å bygge om gater er prosesser som tar lenger tid, det må forprosjekteres og det er også størres investeringer, sier hun.

- Stengingen av de to plassene hindrer gjennomkjøring i Oslo sentrum. Hvor skal de som i dag bruker disse gatene nå kjøre?

- Det finnes en ringvei rundt sentrum og operatunnelen, som uansett er raskere å kjøre når man kun skal gjennom sentrum, sier Marcussen.

Hun viser også til at det på Fridtjof Nansens plass vil legges til rette for varelevering i et gitt tidsrom, og at det lages et nytt kjøremønster for turistbussene med på-og-avstigning i Rosenkrantzgate.

FULL STOPP II: Her på Christiania torg var det onsdag mye biltrafikk, men om få uker blir det også her full stopp og forbud mot kjøring.

Høyre: - En dårlig løsning



Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, reagerer imidlertid kraftig på at byrådet stenger for gjennomkjøring i Oslo sentrum.

- Vi mener det er en dårlig løsning for byen. I forrige bystyremøte stemte en samlet borgerlig opposisjon mot å gjennomføre disse endringene nå. Vi mente at vi måtte vente til vi hadde diskutert planen for økt byliv, før man gjorde så dramatiske endringer, sier Solberg til Nettavisen.

Han viser til at det er flere som advarer mot endringene.

- Det var jo en høring om bilfritt byliv for noen uker siden, hvor politiet advarte mot dette. I tillegg advarte de funksjonshemmedes organisasjoner mot det, fordi de mener at byen blir mindre tilgjengelig, særlig for de med funksjonshemming, sier Solberg, og legger til:

- Eldrerådet advarte også mot det, fordi det er vanskelig for dem å ta seg til byen - og Oslo handelsstandsforening advarte sterkt mot det, fordi de mente at dette vil svekke butikkene i sentrum.

DÅRLIG LØSNING: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, mener det er en dårlig løsning for byen at Oslo sentrum stenges for gjennomkjøring. Han frykter rett og slett mer trafikk.

- Kan bli mer trafikk



Solberg er ikke i tvil om at stengingen vil skape større utfordringer for mange av Oslos innbyggere.

- Vi ønsker også redusert biltrafikk i Oslo sentrum, og at flere bruker kollektivt, sykler og går. Men det er mulig å få til uten så sterke tvangstiltak som byrådet legger opp til nå, sier han.

Han mener byrådet heller burde legge til rette for flere gågater og miljøgater, som det forrige byrådet gjorde i Torggata og i Ruseløkkveien.

- Men det har ikke blitt én meter med mer gågater i denne bystyreperioden, så byrådet har feil fokus. De burde legge til rette for syklende og gående med de gågatene vi har, fremfor å stenge hele sentrum for gjennomkjøring, sier Solberg.

Høyre-politikeren frykter også at grepet vil føre til mer bilkjøring.

- Det kan føre til mer trafikk, fordi det skaper store omveier for varetransport som tar lenger tid. Det blir mer kostbart og det øker bilkjøringen, sier han.

Politiet: - Det er ulogisk



Da det i april ble holdt åpent høring om det nye kjøremønsteret, gikk altså politiet kraftig ut mot planene.

- Kjøremønsteret er ikke logisk, og i enkelte tilfeller føres trafikken tilbake til områdene som skal være bilfritt. Det stiller jeg spørsmålstegn ved, sa politioverbetjent Inge Brekke i Oslo politidistrikt i høringen.

ULOGISK: Politioverbetjent Inge Brekke ved Oslo politidistrikt kaller Oslo-byrådets nye kjøremønster for ulogisk.

Han var også kritisk til bruken av skilter.

- Vi mener bruken av kun skilter ikke er en fornuftig tilnærming i forhold til den effekten man ønsker å oppnå, sa Brekke til Nettavisen etterpå.

Bymiljøetaten opplyser at det ikke er gjort endringer i kjøremønsteret som følge av politiets kritikk. Det er bare gjort mindre justeringer.

Solberg mener det er feil at politiet skal bruke ressuers på dette.

- Jeg synes jo ikke det er en god bruk av politiets ressurser å håndheve gjennomkjøring mellom øst og vest i Oslo sentrum. Politiet har langt viktigere oppgaver enn det, sier han.

Planter trær på plassen



I løpet av august/september vil det også vil bli plantet flere trær i store blomsterkasser i ytterkantene av Fritjof Nansens plass.

Og gatemøblene som ble satt ut der i fjor, vil bli flyttet mer mot midten av plassen, for å vise mer at dette er et fotgjengerområde.

- Hvilke aktiviteter vil komme foran rådhuset i stedet?

- Nå er det satt ut en del ting der allerede. Slakklinen som er der, er det mange som bruker. Og så ønsker vi mer vegatasjon på plassen. Så får vi se når vi får på plass mer, sier Marcussen.

DEN GANG DA: Slik så det ut på Fridtjof Nansens plass i fjor sommer, men nå er parkeringsplassene for lengst fjernet. Snart blir det også forbudt å kjøre over plassen.

Fjerner 700 p-plasser



Som Nettavisen har omtalt gjennom en rekke artikler, fjerner også Oslo-byrådet nærmest all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo sentrum. Totalt vil over 700 parkeringsplasser være fjernet innen året er omme.

Samtdig blir det opprettet 100 dedikerte håndverkerplasser, og omtrent det samme antallet med handikap-plasser i sentrumsgatene.

