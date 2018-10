Nå stiger temperaturen - 17 grader på flere målestasjoner

Topp fem-lista viser at flere målestasjoner passerte 17 varmegrader tirsdag. Det er gode utsikter for flere fine høstdager.

OSLO (Nettavisen): Mandag uttalte meteorologen at 17-18 varmegrader ville vi ganske sikkert få se i løpet av uka, kanskje opp mot 20 grader.

- De beste utsiktene har vi østafjells tirsdag og onsdag. Temperaturprognosene viser opp i 17-18 grader flere steder. For Vestlandet, som har mye nedbør i vente, er det ventet å stige over 15 grader onsdag, uttalte meteorolog Ragnhild Nordhagen til Nettavisen.

Tirsdag viser de offisielle tallene på yr.no at både Hokksund, Gjerpen, Drammen og Svelvik passerte 17 grader. Temperaturen på målestasjonene ble notert til henholdsvis 17,5 grader for de to første og 17,2 og 17,1 for Drammen og Svelvik. Like bak på topp fem-lista kom Sande med 16,9 grader.

Det er luft fra de sørlige breddegrader som kommer nordover og gir oss varmen flere steder i landet.

Tirsdag kommer det mye varm og fuktig luft inn mot Vestlandet. Luften kommer sørfra via en såkalt atmosfærisk elv. Stedene som får mest nedbør tirsdag kan regne med 70-110 millimeter i løpet av dagen, melder Meteorologisk institutt.

Det er sendt ut farevarsel for mye regn i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland og i tillegg er det varslet jordskredfare og flomfare på gult nivå for Vestlandet.

- Det vil henge igjen noen byger etter at nedbøren har passert Vestlandet. For Østlandet bygger det seg opp et høytrykk igjen, slik at vi torsdag venter gradvis finere i hele Sør-Norge og opp mot Nordland. I Troms og Finnmark er det først på fredag at vi venter finværet, sier meteorologen.

Det er nye lavtrykk på vei, og de kan nå Vestlandet allerede fredag. I Sør-Norge ser det ut til å holde seg med gode temperaturer også til helgen.

