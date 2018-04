Nå strammer Anniken Hauglie inn for sykemeldte

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) tar grep for å få folk tilbake i jobb.

GARDERMOEN (Nettavisen): Høyres landsmøte vedtok søndag å stramme inn aktivitetskravet for sykemeldte fra 8 til 6 uker.

- Grunnen til at vi strammer inn, er at vi har sett at da vi strammet inn aktivitetskravet til åtte uker, at det har hatt veldig gode resultater på å komme tilbake igjen i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Nettavisen.

Les også: Høyre-statsråd til angrep på Støre: - Han vil ikke snakke om problemet

- Vanskelig å komme tilbake



Hauglie mener det er helt nødvendig å stramme inn regelverket.

- Vi vet jo fra sykefraværsforskning at jo lenger du er borte fra jobb, jo vanskeligere er det å komme tilbake i jobb. Det er til og med forskning som viser, hvis du er borte i mer enn tre måneder, så reduseres muligheten til å komme tilbake til jobben med 50 prosent, sier hun.

Hun understreker også at det er viktig at de sykemeldte blir fulgt opp tett, og har tett kontakt med sin arbeidsgiver.

- Det å være i aktivitet er utrolig viktig for å hinder varig utenforskap, sier Hauglie.

Les også: Vraker omstridt forslag om å øke bilavgift

- Sykefraværet er for høyt



Sykefraværet i Norge var ved utgangen av fjoråret på 6,5 prosent, og det mener arbeidsministeren er alt for høyt.

- Det er for mange som er sykemeldte for lenge. Vi har sett at når vi har strammet inn i form av en tettere oppfølging, så ser vi at det har gode resultater også for det å komme tilbake igjen i jobb, sier Hauglie, og legger til:

- Det er egentlig overraskende kort tid det tar før man faller ut.

Les også: Høyre sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige



- Endrer ikke sykelønnsordningen

Høyres finanspolitiske talsperson, Henrik Asheim, tok før helgen til orde for innstramminger i sykelønnsordningen i neste stortingsperiode.

Det vil imidlertid ikke Hauglie være med på.

- Det er ikke aktuelt i det hele tatt, og Høyre diskuterte mange ulike sykelønnsforslag på landsmøtet i fjor, sier hun til Nettavisen.

Men hun viser til at de er i gang med forhandliner med partene i arbeidslivet om å gjøre endringer i avtalen om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen.

- Den avtalen har nå eksistert i 17 år, og har veldig dårlige resultater. Den går ut nå i år, og jeg har sagt til partene at nå må vi få til endringer. Da kommer vi til å diskutere tiltak for å få ned sykefraværet, sier hun.

Les også: Vil øke panten til 5 kroner – slaktes av bryggeritopp

Mest sett siste uken