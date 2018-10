Nå trenger Hareide et mirakel

KrF-leder Knut Arild Hareide gikk på en ny smell da tre fylkeslag mandag valgte sine delegater til fredagens skjebnelandsmøte, men nekter fortsatt å gi opp.

Mandag valgte Akershus, Vestfold og Oslo KrF i alt 23 delegater til landsmøtet. Det endte med elleve delegater til Hareide og tolv delegater til høyresiden, som frontes av nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Høyresiden i partiet, som ønsker sonderinger med Erna Solbergs regjering, har nå et klart overtak med 95 delegater av 190. 85 delegater støtter Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Dermed er høyresiden bare én delegat unna flertall på landsmøtet.

Ropstad jubler

– Dette var over all forventning. Jeg tror KrF-erne er stolte over hva vi har fått til med dagens regjering, sier Ropstad.

Tirsdag skal Østfold KrF velge sine åtte delegater. Der er det ventet at høyresiden vil være klart i flertall. Dermed kan Ropstad trolig puste enda litt lettere.

Men samtidig tør ingen å si sikkert hva som blir utfallet på fredagens skjebnesvangre landsmøte.

– Vi må være klar over at dette valget vil være helt åpent fram til vi har telt opp på landsmøtet i 18-tiden fredag, sier Hareide til NTB.

Men KrF-lederen gikk trolig mer pessimistisk til sengs mandag enn han var da han sto opp mandag morgen.

Påvirke de «gule»

– Dette viser nok en gang at partiet er delt nesten på midten i samarbeidsspørsmålet, sier han og påpeker at det var knappe marginer i både Vestfold og Oslo, som begge sender tre røde og fire blå delegater til landsmøtet.

– Fortsatt er det Østfold igjen. Så gjenstår selvsagt landsmøtet, sier Hareide etter at resultatet var klart.

Ingen av delegatene har bundet mandat, og dersom det blir en skriftlig og hemmelig avstemning, kan ingenting være avgjort før det ekstraordinære landsmøtet fredag.

Kilder nær Hareide sier til NTB mandag kveld at de nå håper å kunne påvirke de delegatene som primært vil stemme for Grøvan-alternativet om å forbli i opposisjon. Et flertall av disse sier de vil stemme blått om de blir nødt til å velge.

Ingen endring fra Rogaland

Hareide fikk heller ingen hjelp fra Rogaland. Fylkeslaget ble oppfordret til å bytte fire av sine 15 blå delegater med fire røde, men besluttet etter et krisemøte mandag kveld å ikke foreta noen endringer.

– Vi så at Knut Arild Hareide sa i dag at delegatene måtte stemme det de var valgt for å stemme, med bakgrunn i det årsmøtet har valgt, sier Mirjam Ydstebø, som selv deltok i krisemøtet, til NTB.

– Ingen ga uttrykk for å ha endret standpunkt, og ingen av delegatene har planer om å melde forfall til landsmøtet, understrekte hun.

Dersom det blir et knepent blått flertall på fredag, vil det i praksis si at Rogaland har avgjort regjeringsspørsmålet. Hva dét vil ha å si for KrF som helhet, ønsker ikke Hareide å uttale seg om – foreløpig.

– Jeg vil ikke kommentere det før vi vet hvor dette lander, sier han til NTB.

Hareide skal ha opplyst til KrFs sentralstyre at han vil gå av som partileder dersom han taper kampen om retningsvalget.

