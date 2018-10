Nabo om drapssiktet 20-åring: - Jeg ble overrasket og bekymret for hans pappa

- Jeg vet hvem han er, og har bare opplevd ham som snill og høflig, sier en kvinnelig nabo til Nettavisen.

OSLO (Nettavisen): Søndag gikk politiet i Oslo ut med navnet på den svenske statsborgeren Makaveli Lindén, som er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen i Indre Østfold.

Den siktede mannen fylte nylig 20 år, og het tidligere Christian Bo Lindén. Han er etterlyst over hele verden.

Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

Det var mandag den unge mannen ble funnet drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen i Oslo.

Her bodde han sammen med tre andre kamerater.

Nettavisen har vært i kontakt med flere av naboene til den drapssiktede mannen i Sverige. En kvinne forteller at hun og faren til Lindén har bodd i samme blokk i flere år.

- Han var snill og høflig

- Da jeg så etterlysningen ble jeg overrasket, og bekymret for hans pappa. Jeg vet hvem han (Makaveli Lindén, red. anm.) er, og har bare opplevd ham som snill og høflig, sier den kvinnelige naboen til Nettavisen.

- Jeg synes synd på faren hans. Vi er jevngamle og har snakket mye sammen. Den siktede har for det meste bodd med moren, men han har også bodd en del hos faren.

Ingen av naboene Nettavisen har snakket med ønsker å ha navnet sitt i avisen. Noen av dem forteller også at det var politiet på adressen på fredag, men at de ikke tok noen med seg.

Dersom du har opplysninger i saken kan du tipse politiet på telefon 22669966 eller mail: kriminalvakten.oslo@politiet.no.

Ifølge Aftonbladet skal Lindén ha blitt etterlyst i Sverige 18. oktober, torsdag denne uken. Ifølge avisen hadde han ikke oppfylt vilkårene overfor kriminalomsorgen.

Ifølge den svenske avisen skal han ha blitt løslatt fra fengsel for to måneder siden, og er mistenkt for lovbrudd i Sverige.

Da Lindén ble løslatt hadde han sonet en 18 måneders fengselsdom for å ha tatt seg inn et vindu i et kollektiv i Uppsala i Sverige. Han skal ha ranet og truet beboerne med kniv, og fikk med seg verdigjenstander.

Skadet kvinne med kniv

Ifølge dommen skal han også ha skadet en kvinne i kollektivet under ranet.

- Jeg hadde aldri hørt om disse tingene før jeg leste det i avisen. Jeg kjenner både den siktede og hans storebror som trivelige gutter. Den etterlyste mannen har alltid vært hyggelig når jeg har møtt ham, holder porten og hilser, sier den kvinnelige naboen.

Den drapssiktede mannen har denne tatoveringen på sin venstre hånd.

Hun forteller også at Lindéns far er etnisk svensk, og at moren er fra et afrikansk land.

- De bodde flere år i Afrika da barna var yngre, forteller naboen.

En annen yngre kvinnelig nabo forteller også at hun ble overrasket da hun så etterlysningen.

- Jeg kjenner ham ikke, men vet hvem han er og at han bor i samme blokk. Man forventer ikke å se en nær nabo etterlyst for noe så alvorlig som et mord, og at han skal være på rømmen, sier hun.

- Jeg er ikke bekymret, men jeg håper jo han snart blir tatt av politiet.

Nabo: - Ingen dom i saken

En eldre mann Nettavisen snakket med søndag kveld sier etterlysningen ikke har vært noen stor nyhet i nabolaget.

- Det er et rolig og stille strøk. Hendelsen i Norge har ikke påvirket folk i området. Jeg kjenner hele familien, inkludert den etterlyste mannen, som snille og hyggelige mennesker, sier den mannlige naboen til Nettavisen.

- Når jeg har møtt ham har han holdt døren, og hilser alltid. Det blir en bekymring at noen i blokken er etterlyst for en så alvorlig sak, men ikke så mye at det preger meg eller at jeg er redd. Vi vet jo ikke sikkert om han faktisk har begått ugjerningen. Foreløpig er han jo bare etterlyst. Det er ingen dom i saken.