Ingen kom til skade, men fem personer er husløse etter at en enebolig i Holmsbu på Hurum i Asker brant ned natt til lørdag.

– Brannen startet i en campingvogn og spredte seg til et to biler og til slutt til et bolighus, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Huset var overtent da nødetatene kom til stedet og de fem som bodde i huset hadde evakuert seg selv.

– De hadde noen katter, som ikke er gjort rede for. Ellers er ingen kommet til skade. De som bodde i huset har fått tilsyn av ambulansepersonell, sier Stokkli.

Han sier nødetatene fikk melding om brannen klokken 3.13. Politi og brannvesenet var fremme på stedet like etter klokken 3.30. Ved 5-tiden lørdag morgen brenner det fortsatt på stedet.

Holmsbu var tidligere en del av Hurum kommune i Buskerud.

(©NTB)

Reklame Strømmen er 33 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen