– Jeg håper prisen vil bringe rettferdighet til kvinner som har lidd som følge av seksuell vold, sier fredsprisvinner Nadia Murad til Nobelinstituttet.

Nobelinstituttet publiserte fredag ettermiddag et telefonintervju med Murad. Hun befant seg i Cambridge i den amerikanske delstaten Massachusetts da hun fikk vite at hun er tildelt Nobels fredspris for 2018, sammen med den kongolesiske legen Denis Mukwege.

I intervjuet sier Murad at det ikke er lett for henne og andre kvinner å snakke om overgrepene de er blitt utsatt for, men hun mener prisen vil gi en stemme til alle kvinner som er utsatt for seksuell vold mange steder i verden.

Hun minner om at hennes folk, yazidiene, ble utsatt for overgrepene bare fordi de hadde en annen tro.

– Jeg håper at denne prisen kan føre til at folk aksepterer hverandre selv om de har ulik religion og at de kan leve i fred med hverandre, sier hun.

Murad sier videre at hun er svært glad for at Mukwege også har fått prisen.

– Han fortjener det, sier hun.

Murad hedres for å ha fortalt verden om overgrepene og mishandlingen hun ble utsatt for i hendene på IS-krigere i Irak.

