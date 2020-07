Nær 100 nye tips i Lørenskog-saken

Den siste måneden har det kommet nesten 100 tips om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Det er ikke kjent hva de går ut på.

Det er Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, som har mottatt tipsene, og de er sendt videre til politiet, melder NRK.

– Tipsene følges opp på vanlig måte i den grad de anses relevant for etterforskningen av saken, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Tipsene har kommet etter at familien 15. juni utlovet en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som fører til at kvinnen blir funnet.

Ektemannen, forretningsmannen Tom Hagen, ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt – og nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Tom Hagens forsvarer bekrefter at han har oversendt flere tips til politiet, men ønsker ikke å kommentere innholdet.

(©NTB)