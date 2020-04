Nær 40 prosent redde for å sende barna tilbake i barnehage og skole

Om et par uker gjenåpnes barnehagene og småskolen. Nær 40 prosent av foreldrene synes det er utrygt å skulle sende barna tilbake, viser en undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag av TV 2.

Tirsdag denne uken kunngjorde regjeringen at landets barnehager gjenåpnes igjen 20. april, mens skolene åpnes fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

38 prosent svarer at de ikke synes det er trygt å sende barna tilbake igjen.

– Uforsvarlig

I en fersk undersøkelse fra Ipsos svarer 29 prosent av de spurte at de synes det er uforsvarlig å gjenåpne barnehagene 20. april.

49 prosent mener det er forsvarlig, mens 22 prosent svarer at de ikke vet.

Når det gjelder gjenåpning av småskolen mener 28 prosent at det er uforsvarlig å gjenåpne 27. april, mens 52 prosent mener det er forsvarlig. 20 prosent vet ikke.

Lite smitte i barnehager

Kunnskapsminister Guri Melby (V) peker på at mange land har hatt barnehagene åpne og at det der har vært veldig lite smitte.

– Utfordringen med denne situasjonen her er at det er veldig lite vi kan si 100 prosent sikkert. Vi får ny kunnskap etter hvert som vi går, men har fått veldig klare råd fra helsemyndighetene, både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, om at det er forsvarlig å åpne barnehagene, sier hun til TV 2.

Regjeringen bestemte 12. mars å stenge ned landets skoler og barnehager for å hindre ytterligere smitte av koronaviruset.

