Nær dobling av koronapasienter på sykehus

14 pasienter med påvist koronasmitte behandles mandag på norske sykehus. Det er seks flere enn fredag.

Én av pasientene får respiratorbehandling, det samme som fredag, viser tall fra Helsedirektoratet.

Fem av pasientene er innlagt i Helse Midt-Norge, inkludert to ved St. Olavs hospital. Seks er innlagt i Helse sør-øst, inkludert to ved Akershus universitetssykehus og én ved Oslo universitetssykehus. To er innlagt i Helse nord og en ved Helse vest.

Det var ved midnatt natt til mandag registrert 10.005 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en økning på 40 siste døgn.