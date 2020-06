Næringsbygg brenner på Hitra

Et næringsbygg ved Dolmsundet på Hitra står i full fyr etter at det brøt ut brann i en grill. Det er ikke spredningsfare, men brannen er ikke under kontroll.

Meldingen om brannen kom onsdag ettermiddag. Bygget er overtent, ifølge Trøndelag politidistrikt. Ifølge brannmester Gunnar Sundli ved Midt-Norge 110-sentral startet brannen i en grill og spredte seg ut av bygget, skriver Adresseavisen. Det dreier seg om en nedlagt bensinstasjon, og tankanlegget ligger et stykke unna. Til lokalavisa Hitra-Frøya opplyser brannvesenet at det ikke er spredningsfare, men brannen er ikke under kontroll. (©NTB)