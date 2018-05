Lørdag ettermiddag ble politiet nedringt av fortvilte tilskuere.

Like etter klokken 17.00 fikk politiet i Innlandet en melding om at en kvinne i slutten av 20-årene vandret naken rundt i Gjøvik sentrum:

- Deretter ble vi rett og slett nedringt av fortvilte mennesker. Kvinnen vandret gatelangs kliss naken, kun med sko på beina, sier operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Kjartan Waage.

Da politiet fant kvinnen, opplyste hun om at hun gjennomførte et eksperiment for å sjekke om hun fikk oppmerksomhetet.

- Det fikk hun utvilsomt. Kvinnen ble tildekt og satt i politibilen, og deretter kjørte vi henne hjem.

Waage forteller videre at kvinnen var edru og ved sine fulle fem. Politiet oppretter sak.

- Har dere inntrykk av at hun tok dere på alvor da dere ankom stedet?

- Ja, absolutt. Hun satte seg inn i bilen med en gang. Selv synes hun nok det var artig, men publikum opplevde det som ubehagelig, det var jo barn til stede, sier Waage, og avslutter:

- Jeg har sett på Facebook at det er «jobbe naken i hagen»-dag i dag, så kanskje det var en slik variant hun forsøkte seg på?

1705 Gjøvik sentrum, innkom flere meldinger fra fortvilte personer om en naken dame som gikk i sentrum. Damen påtruffet og tatt hånd om.

Hun opplyste at det var et eksperiment for å se om hun fikk oppmerksomhet.

Politiet oppretter sak. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) May 5, 2018

