Nakstad ber Oslo-folk ta seg sammen - ellers kan konsekvensene bli alvorlige

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at dersom ikke smittetallene går ned i Oslo, kan byen havne i samme situasjon som i store deler av Europa.

I løpet av onsdag ble det registrert 80 nye smittetilfeller i hovedstaden, og klokken 13 har byrådet varslet pressekonferanse om smittesituasjonen.

Til VG sier Nakstad at Oslo nå står ved et veiskille i pandemien. Han er først og fremst opptatt av at folk må følge de gjeldende smittevernrådene.

– Hvis Oslo-folk nå tar et skippertak og følger smittevernrådene, kan Norge faktisk igjen bli et gult land om ikke mange uker, sier han.

