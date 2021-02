Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier nasjonale myndigheter ikke ser behov for å gå inn med egne tiltak mot mutantviruset i Ulvik.

– Utbruddet i Ulvik involverer ikke en lang rekke nabokommuner og det skiller situasjonen fra Nordre Follo og Halden, skriver Nakstad i en epost til Bergens Tidende.

I tillegg roser han Ulvik for håndteringen av utbruddet, og legger til at man har en bedre oversikt over mulige smitteveier enn i utbruddet på Østlandet.

Ulvik har innført besøksforbud i private hjem, og utvidet onsdag karantenetiden til to uker.

