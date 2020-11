Nannestad innfører munnbindpåbud og forbyr sammenkomster med mer enn ti personer

Nannestad kommune vedtok søndag å innføre munnbindpåbud på offentlige steder, samtidig som de stenger treningssentre, museer og svømmehaller.

I tillegg blir det forbudt med private sammenkomster med mer enn ti personer og et krav om å holde minst én meter. Det innføres stans i breddeidrett for voksne og stans i innendørs trening for barn og unge under 20 år.

Samtidig forbys offentlige arrangementer innendørs med mer enn 20 personer. For begravelser og bisettelser vil det fremdeles være tillat med 50 deltakere.

For offentlige arrangementer utendørs med fastmonterte seter kan inntil 200 personer delta.

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind.

Tiltakene gjelder fra mandag klokken 8 og ut 11. desember.

Tidligere søndag kom nyheten om at samtlige 568 elever og 70 lærere ved Nannestad ungdomsskole er satt i karantene. Lørdag kveld fikk to ungdomsskoleelever og ytterligere åtte personer påvist koronaviruset.

– Situasjonen er såpass alvorlig at vi har sett oss nødt til å iverksette inngripende tiltak. Hvis vi ikke gjør disse tiltakene nå, ser vi for oss at Nannestad kan måtte stenge totalt i julen, sier ordfører Hans Thue (Ap) til Romerikes Blad.

