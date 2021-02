Nannestad kommune anmelder vaksinesvindler

Siden pandemien brøt ut har myndighetene vært urolige for at folk vil utnytte situasjonen. Nå anmelder Nannestad kommune en kvinne for forsøk på vaksinesvindel.

I januar ble en person fra Nannestad oppringt av en kvinne som utga seg for å være fra kommunen, skriver Romerikes Blad. – En innbygger ble kontaktet med beskjed om at vedkommende skulle få vaksine. Fornærmede fikk beskjed om å gå inn på en nettside og legge inn informasjon, sier Runar Nilsen, konstituert kommunedirektør i Nannestad kommune, til avisen. Etter samtalen tok den aktuelle innbyggeren kontakt med kommunen. – Da skjønte vi fort at det måtte være snakk om svindel, forteller Nilsen. Kommunen har valgt å anmelde saken. – Vi tar aldri betalt for vaksinering, verken før eller etter. Er man i tvil når noen ringer om vaksinering, så kan man legge på og ta kontakt med koronatelefonen til kommunen, avslutter Nilsen. (©NTB) Reklame Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera Medisin/Helse

