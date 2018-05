Narkosiktet nordmann i Colombia risikerer å stå uten forsvarer

En 41 år gammel nordmann som er siktet i en narkotikasak i Colombia, risikerer å stå uten forsvarer. Årsaken er at han mangler penger.

– Det kan føre til at han ikke får advokat, og Utenriksdepartementet betaler ikke for advokat. Familien hans har heller ikke penger til å betale for advokat. Jeg prøver å få til en løsning der tingretten (i Oslo, red.anm.) kan betale for at jeg reiser ned, sier mannens norske advokat, Kjell Myrland, til Dagbladet.

Hans klient nekter straffskyld i saken der han er en av 13 pågrepne. Han mener saken beror på en misforståelse. Myrland sier at nordmannen er siktet for smugling og tilvirkning av 1.022 kilo kokain, og at han risikerer mellom åtte og tjue års fengsel.

– Han gjemte stoffet i seilbåter. Stoffet ble derfra overflyttet til hurtiggående båter, og målet var å sende det videre til land i Mellom-Amerika og USA. Turistene hadde ikke kjennskap til det som foregikk, sa Jorge Luis Vargas i det colombianske politiet etter pågripelsen.

Nordmannen flyttet til Colombia i 2016 etter å ha sonet en narkotikadom i Norge. Politiet hevder at han var «finanssjef» for det aktuelle narkotikanettverket grunnet sine internasjonale kontakter.

Ifølge advokat Kjell Myrland er hans klient ikke blitt avhørt. Dette på tross av at det er over en måned siden pågripelsen i april.

