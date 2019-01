Nasdaq legger inn bud på Oslo Børs - budet anbefales av styret

Nasdaq kunngjør at selskapet vil kjøpe samtlige aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA for 152 kroner per aksje. Styret anbefaler enstemmig å godta tilbudet.

Det skriver DN , som også melder at det formelle budet vil bli fremsatt i et tilbudsdokument omkring 4. februar. Fra før av har Euronext lagt inn et bud på 145 kroner per aksje.

