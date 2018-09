NATO-øvelse kan skape kø før høstferien

Det blir trolig saktegående trafikk i dag når nye militærkolonner skal ut på veiene.

(Fredrikstad Blad/Nettavisen): Det melder Statens vegvesen på Twitter:

«Trafikken kan tidvis gå sakte.»

Det er i forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture at kolonner med militære kjøretøy skal ut på veiene lørdag før høstferien.

De skal kjøre mellom klokken ni på morgenen og 19 på kvelden.

Kolonnene kjører fra Rygge til Åndalsnes fra rundt 08.40 til 18.30, fra Rena til Åndalsnes fra rundt 08.40 til 15.30 og fra Fredrikstad til Rygge rundt klokken 09.00 og til 19.00. Det bes om at man ikke bryter inn i kolonnen.

– Vis hensyn, oppfordrer operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas.

Les mer: Trident Juncture: Slik blir NATOs megaøvelse i Norge

I forbindelse med Natoøvelsen Trident Juncture kjøres i dag, lørdag 29/9, kolonner fra ca kl. 0900 -1900 fra Fredrikstad til Rygge. Ca. kl. 0840-1830 fra Rygge til Åndalsnes. Ca. kl. 0840-1530 fra Rena til Åndalsnes. Ikke bryt inn i kolonnen. Trafikken kan tidvis gå sakte. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 29. september 2018

Fredriksstad Blad, og en rekke andre medier, har omtalt den storstilte øvelsen flere ganger.

Trident Juncture er Natos største øvelse, og 40.000 soldater vil fra september til november øve flere steder i Norge.

Kommandersersjant Kari Leinan i RSOM-bataljonen i Forsvaret har tidligere uttalt at det ikke er lov til å kjøre forbi en militærkolonne med mindre man er på en tofelts vei, som E6.

– Øvrige trafikanter må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne, disse skal ha fri vei. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, sa hun i et intervju for noen uker siden.

– De militære kolonnene vil i utgangspunktet holde fartsgrensen. Men i praksis vil farten likevel være noe lavere. Tung last bruker naturlig nok lengre tid på å komme opp i fart etter et kryss eller i oppoverbakker.

Les flere saker hos Fredrikstad Blad her.

Mest sett siste uken