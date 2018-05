Natteravner i Oslo øst ble truet med steinkasting og at de skulle skytes av ungdommer

To ungdommer ble anholdt av politiet. - At noen kommer med slike trusler skal ikke skje, sier natteravnsleder Annstein Garnes til Nettavisen.

VESTLI, OSLO (Nettavisen): Lørdag truet ungdommer på Vestli i Oslo øst med å skyte natteravner. Hendelsen førte til at en patrulje i nærområdet rykket umiddelbart til parkeringsplassen bak T-banestasjonen. En sivil politibil var også raskt på plass.

To ungdommer på 13 og 14 år ble anholdt på stedet, registrert og hadde lange samtaler med politiet. Etter at patruljene kom til, forklarte ungdommene at det hele var ment som en spøk.

Leder og talsmann for Natteravnene på Vestli i Oslo, Annstein Garnes.

Trusselepisodene skjedde tre uker etter at Natteravnene ble kastet stein etter av maskerte ungdommer i samme område.

- Truslene var såpass grove at de rapporterer vi til politiet, slik vi har fått beskjed av dem om å gjøre. At noen kommer med slike trusler skal ikke skje, sier leder og talsperson for Natteravnene på Vestli Annstein Garnes til Nettavisen.

- Aller mennesker som bor i Oslo skal si fra til politiet dersom de blir utsatt for slike trusler.

Nervøs ungdom

Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt bekrefter til Nettavisen søndag at det dreide seg om en trusselepisode som omhandler skyting.

Nettavisen var med Natteravnene lørdag, og til stede da de to ungdommene ble anholdt. De forklarte til betjentene på stedet at truslene om skyting var ment som en spøk. Begge to ble ransaket på stedet og registret. På grunn av at de er under kriminell lavalder, som er 15 år i Norge, er det ikke opprettet sak hos politiet. Men episoden er loggført i politiets systemer.

Den ene av ungdommene var tydelig nervøs, men patruljene på stedet fikk roet ham ned og forklarte at slike trusler, selv om de ikke skulle være ment alvorlig, ikke måtte forekomme.

Trusselepisoden, mot den ene av to grupper med natteravner, ble registret hos politiet klokken 22.20 lørdag kveld. Én time og ett kvarter senere opplevde den gjenværende gruppen med natteravner nye trusler.

Seks ungdommer stod i et veikryss og ropte at de skulle kaste steiner mot dem. Kort tid senere syklet tre av ungdommene, alle med hette over hodet, forbi gruppen med natteravner.

- Jeg opplevde bare de verbale truslene. Men etter det som er skjedd føles det veldig ubehagelig. Likevel føler jeg at vi nå er forholdsvis trygge og det føles godt å gå natteravn igjen, sier Garnes.

Ungdommer som truet Natteravnene ble anholdt og ransaket av politiet på Vestli. Begge ungdommene er under 15 år.





- Flere føler på utrygghet

Det hele roet seg raskt ned, men det var åpenbart at flere i gruppen med Natteravnene følte ubehag, men politiet ble ikke tilkalt denne gangen. Garnes mener politiets resolutte inngripen etter truslene om skyting var viktig.

- Flere av oss føler på en utrygghet, men den blir gjenopprettet når politiet trår til så raskt og resolutt som de gjorde. Vi må huske på at de aller fleste ungdommene som bor her er gode ungdommer. Men de få som ødelegger synes jeg er greit at politiet slår til mot.

De siste månedene har det foregått flere farlige hendelser i forskjellige bydeler i Oslo. Natt til 28. april ble det løsnet skudd på Vestli, men ingen ble meldt skadet, ei heller pågrepet etter hendelsen.

I slutten av april meldte en 21 år gammel mann seg til politiet, mannen er siktet for drapsforsøk etter en skyteepisode på Holmlia tirsdag 24. april. For 19. april ble to parkerte biler fullstendig overtent på Sinsen. Politiet mistenkte at brannen var påsatt.

Lørdag kveld og natt til søndag var andre gang Natteravnene på Vestli i Oslo øst patruljerte i nærområdet, etter at politiet vurderte det som for farlig etter to episoder med steinkasting i slutten av april.

Garnes uttalte til Nettavisen i etterkant at han fryktet for sin egen sikkerhet. Forutsetningen for å uttale seg i et intervju var at han ikke ble avbildet.

Lørdag opplevde gruppen på til sammen 15 natteravner til sammen to trusselepisoder. Noen opplevde begge episodene. Garnes mener det likevel er godt å patruljere i nærområdet igjen etter et midlertidig opphold.

Til sammen seks ungdommer truet Natteravnene med å kaste stein på dem, før tre av dem trakk hette over hodet og syklet forbi gruppen.

- Det har vært stille i dag

Ordfører i Oslo Marianne Borgen (SV) var også med på patruljeringen.

- Det er deilig å være tilbake. Det har vært stille i dag, og kjempehyggelig at ordføreren ønsket å være med. Det syntes jeg var veldig bra og noe vi setter pris på, sier Garnes.

- Det sender også et signal til borgerne og politikerne om at dette er noe vi må finne en løsning på. I bydelen vår har det skjedd veldig mye de to-tre siste ukene. På mandag åpnes det blant annet en ny fritidsklubb for ungdom. Det er slike ting vi har savnet de siste syv årene, og som vi trenger.

For uten de to trusselepisodene mot Natteravnene var det lite som skjedde, og det var få ungdommer ute i gatene. Før de startet patruljeringen kom det rundt åtte-ti ungdommer til Vestli. Trolig var de fra Romsås som ligger like ved.

Garnes var åpenbart ikke fornøyd, men politiet grep raskt inn. Politibetjentene Hanne og Fredrik, som jobber ved forebyggende avdeling på Stovner politistasjon, roet det hele ned.

Fire ungdommer, trolig fra Romsås, ankom Vestli rundt klokken 20.00. Her blir de snakket til av politibetjentene Hanne (t. v.) og Fredrik fra forebyggende på Stovner politi, før de frivillig forlot stedet.

I 10-15 minutter snakket de med flere av de ungdommene som kom til. Etter samtalene forlot ungdommene stedet. De siste ukene har det vært mye negativ medieoppmerksomhet etter skyting, vold og steinkasting i Oslo øst.

- Jeg synes det har vært en god ting å få snakket om det som har skjedd, og at problematikken har vært løftet opp. Media har bidratt til at dette er blitt satt på dagsorden og jeg vil takke media for at de har bidratt på den måten, sier Garnes.

- Det hører også med at noen historier nok er blitt til ti elefanter, men i det store og det hele føler jeg at media har fått frem problematikken og at vi nå ser på løsninger. Det er veldig bra.

Politi og natteravner snakker med ungdommer på Vestli torg.

- Har fått alvorlige trusler

Politiet har opplevd situasjonen i Oslo øst som alvorlig. I slutten av april ble det kjent at justisminister Tor Mikkel Wara sender 30 nye politifolk til problemområdene.

Nylig ble en rapport om ungdomskriminalitet offentliggjort. Der ble det konstatert at problemene i Oslo øker.

- Alle som bor her merker at det er kommet mer politi. De har gjort en god jobb for å fjerne enkelte elementer som vi ikke ønsker i området, sier Garnes.

- Det er lenge siden vi har sett det så rolig ute som det var i kveld. Det er slik vi ønsker å ha det. Vi har ikke lyst å gi bydelen vår til de urolige elementene som er her. Dette er vår bydel, og den skal vi passe på sammen.

Mye er skjedd siden Natteravnene startet opp med «ravning» 2. juni i fjor. Selv om Natteravnene på Vestli opplever at det er trygt å patruljere i nærområdet tar de sine forholdsregler. Det blir sagt klart fra om at andre natteravner enn Garnes ikke skal avbildes. Under ingen omstendigheter.

Noen av dem forteller direkte til Nettavisen at det handler om deres sikkerhet. Noen av problemungdommene som nærmeste nabo. Frykten er ikke helt borte.

- Det går på steinkasting, trusler vi har fått og meldinger vi har fått via andre. Det er alvorlige trusler vi har fått som gjør at jeg har følt meg utrygg. Andre natteravner har også vært utsatt for det, og dette har vi snakket om med politiet. Nå føler vi oss trygge og det føles godt å være ute igjen, sier Garnes til Nettavisen natt til søndag.

- Fra det året vi startet har ting blitt bedre. Men så plutselig hardnet det til og det ble noen konfrontasjoner. Det var veldig rart plutselig å skulle stoppe å gå natteravn. Plutselig begynte alle å snakke om oss. Jeg skulle ønske at flere hadde kommet for å snakke med oss slik at vi kunne forklart hva som hadde skjedd. Akkurat dette har vært litt rart.

- Givende å være natteravn

- Hva mener du må til for å få bukt med problemene dere har hatt den siste tiden?

- Det viktigste er at mange foreldre tar ansvar. De må komme ut, se hva barna deres gjør, snakke med dem og så må de sette grenser. Vi ser at de ungdommene det er problemer med er yngre enn de som var der før, sier Garnes.

Marianne Borgen går natteravn med leder for Natteravnene på Vestli Annstein Garnes (med brillene på hodet) og leder for bydelsutvalget (BU) Rashid Nawaz (med ryggen til).

- Det er også viktig at vi får flere fritidsklubber og så må vi se på de økonomiske forholdene. Har man ikke penger kan man ikke være med på ting. Det er flere barn og unge her som trenger en positiv omfordeling av midler slik at de kan delta, for eksempel på fotball.

- Da jeg vokste opp på Stovner var det seks ungdomsklubber, de siste årene har det ikke vært noen. Så dette er noe vi har ropt om lenge.

Arbeidet Natteravnene gjør er tuftet på frivillighet. De jobber kvelder og netter. I helgene. Garnes hans kollegaer har brukt en rekke fredager og lørdager ute i gatene i Oslo øst.

- Det er givende å bidra til å holde det rolig i bydelen. Det som driver oss er å bidra til at barna våre og de eldre kan føle seg trygge. Det er også givende at vi får hjulpet de som trenger det, sier Garnes.

