Natteravner slutter å patruljere bydel i Oslo etter ubehagelige møter med ungdom

Natteravnene stopper å patruljere på Vestli på grunn av to skumle hendelser.

Sjef for politiet Enhet Øst, John Roger Lund, sier til VG at politiet for øyeblikket vurderer om det er trygt for natteravnene å patruljere i bydelen.

Fredag 20.4 ble flere natteravner ropt skjellsord etter og ble kastet stein etter av en gruppe ungdommer. De var cirka 20 stykker og i en alder mellom 16-23.

Cirka seks-syv ungdommer skal ha gjort det samme dagen etter, 21.4, skriver VG. Ingen av natteravnene skal ha blitt skadet av hendelsen.

– Enhet Øst hadde et møte med alle natteravnene i Groruddalen onsdag 25.4. I etterkant av møtet hadde vi et eksklusivt møte med natteravnene for Stovner- og Vestli-området på bakgrunn av de to hendelser som skjedde forrige helg. I samråd med natteravn-sjefen i Oslo besluttet vi at det skal gjennomføres en trusselvurdering for å ivareta sikkerheten deres før vi eventuelt kan gjenoppta natteravningen på Vestli. Det er klokkeklart at dette er helt uakseptabel oppførsel, sier Lund til VG.

De siste månedene har det foregått flere farlige hendelser i forskjellige bydeler i Oslo. Senest lørdag ble det løsnet skudd på Vestli, men ingen ble meldt skadet, ei heller pågrepet etter hendelsen. Fredag meldte en 21 år gammel mann seg til politiet, mannen er siktet for drapsforsøk etter en skyteepisode på Holmlia tirsdag. For ti dager siden ble to parkerte biler fullstendig overtent på Sinsen. Politiet mistenkte at brannen var påsatt.

POLITISJEF: John Roger Lund anmoder at natteravnene skal vente til etter politiet har gjort sin vudering om det er trygt, eller ikke å patruljere på Vestli.

På grunn av hendelsene har politiet anmodet å stoppe natteravningen, mens de vurderer om det er trygt. Det er første gang politiet har gjort en slik anmodning, ifølge Lund.

Lund forteller at natteravnene som ble utsatt for sjikanen på Vestli er rystet etter hendelsene, men at de ikke ønsker å slutte å gjøre gatene trygge for barn, ungdommer og voksne. Derfor har de blitt enige om at natteravnene kan patruljere i sentrum om de ønsker det.

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene, bekrefter at organisasjonen har vært i møte med politiet.

– Etter en anmodning fra politiet har vi blitt enige om å vente med å sette Natteravner ut på dette området før vi har avklart situasjonen, sier han.

Rekrutterer ungdommer

Medlem av stortingets justiskomité, Jan Bøhler, blogger for Nettavisen og skrev denne uken om sine møter med ungdom som er nær på kriminelle gjengmiljøer i Oslo, og hvordan de stadig opplever med vold, trusler, kamp om territorier og økt rekruttering. Bøhler har erfart at det rekrutteres ungdommer ned i 13-årsalderen i flere områder han kjenner godt til.

- Det er stor grunn til bekymring både for disse barnas framtid og for om vi er i startfasen av en veldig vanskelig utvikling.

Les hele innlegget til Jan Bøhler her.

