Natteravnleder i Oslo øst frykter for egen sikkerhet

- Jeg forstår at Raymond Johansen sin jobb er å bygge tillit til byen, men han må stikke fingeren i jorden, sier Annstein Garnes til Nettavisen.

Søndag meldte VG nyheten om at politiet stoppet Natteravnenes patruljering i Stovner- og Vestli-området, i Oslo øst, inntil en trusselvurdering er gjennomført.

Fredag 20. april opplevde en patrulje å bli sjikanert av en gruppe på cirka 20 ungdommer i alderen 16-13 år. Ungdommene skal ha ropt skjellsord og kastet stein mot Natteravnene. Lørdag 21. april skjedde det samme.

Skyting på Vestli øst i Oslo lørdag 28. april. Ingen ble truffet.

Politiet har ikke pågrepet den eller de som stod bak steinkasting mot Natteravnene.

- For mitt vedkommende har den siste hendelsen ført til at jeg rett og slett opplever fare for min egen sikkerhet. Hvert fall til den aktuelle personen er pågrepet, sier leder for Natteravnene i Vestli Annstein Garnes til Nettavisen.

- Jeg opplever å bli tatt seriøst av politiet, og av politisjef John Roger Lund, men vi ser at de sliter med ressurser.

- Bakmennene må tas

Av sikkerhetsmessige årsaker vil han ikke avbildes eller møtes til intervju. Klimaet i Oslo øst har blitt tøffere.

- Generelt er det mye fantastisk ungdom i bydelen, men det er enkeltpersoner som må vekk. Vi opplever at det gjelder et ekstremt fåtall. Vi natteravner i Vestli føler oss utrygge på grunn av disse enkeltpersonene. Det er også viktig at bakmennene blir tatt, slik Jan Bøhler etterspør.

Fredag skrev Nettavisen-blogger og Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet (Ap) Jan Bøhler et innlegg hvor han problematiserer ungdommers syn om hvorfor ikke bakmennene i ungdomsgjengene blir tatt. Innlegget har skapt mye debatt og er senere gjengitt i andre medier.

John Roger Lund er leder for Oslo politidistrikts enhet øst.

Politiet opplever også situasjonen som alvorlig. Søndag kom nyheten om at justisminister Tor Mikkel Wara sender 30 nye politifolk til problemområdene.

- Foreløpig har vi stoppet patruljeringen til Natteravnene i Stovner og Vestli. Det er fordi vi ikke kan garantere for deres sikkerhet etter steinkastingen. Natteravnene sentralt er orientert om dette og de foretar den videre oppfølgingen, sier sjef for Oslo politidistrikt, enhet øst, John Roger Lund til Nettavisen.

- Natteravnene på Stovner og Vestli har nå fått tilbud om å hospitere hos Natteravnene i sentrum.

Fakta: Natteravnene

Natteravnenes mål: Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle aldersgrupper.



Å få voksnes tilstedeværelse til å virke dempende på rus-, volds- og skadeverksproblematikk.



Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold.



Å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne ute på vandring.

Natteravnene skal: Være tilgjengelige.



Utøve et positivt menneskesyn.



Ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg.



Utøve varsom verbal konfliktmegling. Natteravnene baserer sitt patruljearbeid på frivillighet.

Kilde: Natteravnene.no

Bekymret for voldsutvikling

Lund forteller at de er i full gang med intervjuer til de 30 nye politistillingene og at ansettelsene vil bli gjort i løpet av våren. De nye stillingene er kjærkomne.

- Vi har sett en merkbar økning i antall unge som driver med vold. Tendensen er også at de blir stadig yngre. Vold som vi tidligere så at 17-18-åringer gjorde, ser vi nå blant 14-15-åringer, sier Lund.

- Jeg er bekymret over den økende voldsutviklingen i enkelte av bydelene. Vi har også en del utfordringer mot kriminelle nettverk og rekruttering av barn og unge til disse nettverkene. I veldig stor grad gjelder det rekruttering til salg av narkotika.

Politisjefen forsikrer Bøhler, og Oslos innbyggere, om at de jobbes iherdig med å ta bakmenn.

- Vi, og resten av Oslo politidistrikt, jobber systematisk opp mot de tyngste kriminelle og setter av store ressurser til dette arbeidet.

Nettavisen-blogger og stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) er skeptisk til at bakmenn i gjengene ikke blir tatt.

Mandag rykket byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) ut i VG for å forsvare byen sin. Han reagerte på måten flere strøk i Oslo er blitt omtalt i media og trekker frem Holmlia, sørøst i Oslo, som eksempel.

– 97 prosent av ungdommen der har aldri vært i politiets søkelys. Av de resterende tre prosentene er to tredeler engangskriminelle. Den siste tredelen er såkalte gjengangere, sier Raymond Johansen til VG.

- Johansen må stikke fingeren i jorden

Uttalelsen for natteravnleder Garnes til å reagere.

- Jeg forstår at Raymond Johansen sin jobb er å bygge tillit til byen, men han må stikke fingeren i jorden. Det er ikke alt som er som det skal i Oslo, og vi må få bukt med denne ungdomsproblematikken.

- Jeg synes han er litt i utakt med oss som bor i de ulike stedene og kjenner på problematikken. Nå har vi opplevd det vi har opplevd og det preger oss. Jeg ønsker Johansen hjertelig velkommen til å se på forholdene.

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene.

Generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom, føler situasjonen tett.

- Vi synes at det som skjedde med steinkastingen og angrepene mot Natteravnene på Vestli er leit. I mine 28 år i organisasjonen har jeg ikke hørt om andre tilfeller der det har vært direkte angrep mot en patrulje, sier Norbom til Nettavisen.

- Jeg tenker og håper at dette er en enkelthendelse, men jeg synes det er kjedelig at noen opplever det.

I helgene deltar grupper på alt fra fem-seks personer til 25 personer i patruljering i Stovner- og Vestli-området. Natteravnene startet det frivillige arbeidet her 2. juni i fjor. Alle som deltar gjør det på frivillig basis.

- Vi som bor i Vestli ønsker en trygg bydel. Og det skal sies at vi for det aller meste møter på mye hyggelig ungdom som setter pris på å snakke med oss. Det er en fantastisk å gå natteravn, og det gir en god selvfølelse når folk klapper oss på skulderen. Mange av ungdommene vi møter har sagt til oss at de føler seg tryggere når vi patruljerer i nærområdet, sier Garnes.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

- Målet vårt er å prøve å snakke med ungdommene som skaper problemer og bidra positivt.

Reddet liv

Han opplever bidragene fra Natteravnene som verdifulle. I sjeldne tilfeller kommer de også over ekstraordinære situasjoner.

- I to, kanskje tre, tilfeller har vi reddet liv. Vi har møtt på personer som har fått hjertestopp eller vært nedfrosset. I ett tilfelle stoppet hjertet til en person tre ganger før sykebilen kom. Vedkommende overlevde.

- I slike tilfeller føles jobben vi gjør ekstra verdifull.

De siste månedene har det foregått flere farlige hendelser i forskjellige bydeler i Oslo. Senest lørdag ble det løsnet skudd på Vestli, men ingen ble meldt skadet, ei heller pågrepet etter hendelsen.

Fredag meldte en 21 år gammel mann seg til politiet, mannen er siktet for drapsforsøk etter en skyteepisode på Holmlia tirsdag. For ti dager siden ble to parkerte biler fullstendig overtent på Sinsen. Politiet mistenkte at brannen var påsatt.

