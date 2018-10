Natur og Ungdom: FNs klimarapport må bety slutten for nye olje- og gassfelt

Natur og Ungdom tror FNs dystre klimarapport vil bety slutten for norsk oljeproduksjon. – Vi må starte nedtrappingen umiddelbart, sier leder Gaute Eiterjord.

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel kommer med illevarslende nyheter og viser at klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Naturvernorganisasjonen Natur og Ungdom mener regjeringen er nødt til å legge om sin klimapolitikk, og starte nedtrappingen av olje- og gassutvinning umiddelbart.

– Hvis dagens politikere skal kunne se oss som er unge i øynene i framtida, må de legge om norsk klimapolitikk totalt. Dette betyr slutten for nye oljeprosjekter i Norge, og at vi må starte nedtrappingen umiddelbart. Vi har allerede funnet langt mer olje og gass enn vi noensinne kan bruke, og regjeringa kan ikke fortsette å dele ut nye olje- og gasslisenser, mener Eiterjord.

Krisepakke for klima

Klimarapporten kommer samme dag som regjeringen legger fram statsbudsjett for 2019, og Eiterjord krever en krisepakke for klimaet.

– Norske politikere har visst om klimaproblemet lenger enn jeg har levd. Likevel er Norge et av få land i hele Europa som ikke har klart å kutte utslippene siden 1990. Det er på tide at politikerne slutter å snakke om klimaendringene som «vår tids største utfordring» og begynner å gjøre noe. Klimaet trenger en krisepakke hvor alle områder i samfunnet skal ned på null utslipp, sier Eiterjord.

Sol og vind

Greenpeace Norge sier FNs klimaforskning viser at det fremdeles er mulig å nå målene, men at det krever en langt tøffere klimapolitikk som sørger for en rask utfasing av fossil energi. Leder Truls Gulowsen mener løsningen ligger i sol- og vindenergi.

– Sol og vind ventes en kjempevekst og kan dekke 70-85 prosent av elproduksjonen innen 2050, med trender som viser et enda høyere potensial. Det er her klimaløsningen ligger, sier han.

Gulowsen mener regjeringen må slutte å åpne nye oljefelt som vil produsere forurensing mange tiår inn i framtiden.

– Det trengs en rask nedgang i oljeforbruket fram mot 2050. Noen av scenarioene innebærer så mye som 37 prosent kutt innen 2030. Det betyr at vi i Norge må slutte å tro at vi kan fortsette å være en stor oljeeksportør og samtidig nå klimamålene, sier han.

