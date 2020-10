Naturreservatflyging koster forsvaret 400.000 kroner

Forsvaret har vedtatt et forelegg på 400.000 kroner for å ha virvlet opp vann i Borrevannet natturreservat med et helikopter.

Hendelsen skjedde i hekkesesongen i mai i fjor. Vannet regnes som et viktig fugleområde og har 250 registrerte arter. Forelegget er for brudd på straffeloven og naturmangfoldsloven. Helikopteret fløy nært vannets overflate i et forsøk på å virvle opp ferskvann og dermed skylle saltvann av helikopteret. – Forelegget er vedtatt. Det er ikke normal prosedyre å vaske helikopteret i ferskvann. Vi har vaskehall for helikoptrene og de kan spyles både inne og ute, skriver talsperson major Stian Roen i Luftforsvaret i en epost til Nationen. Hendelsen ble observert av naturfotograf Bjørnar Olsen, som er medlem av Borrevannets venneforening. – Helikopteret blåste vekk redene til flere rødlistede arter, sier han. (©NTB)