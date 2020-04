Nav blir ikke ferdig med dagpengesøknadene før ferien

Først i slutten av juli håper Nav å være tilbake til normal saksbehandlingstid på dagpengesøknadene, forutsatt at tallet på søknader ikke øker mer en ventet.

Siden 12. mars har Nav fått 443.900 søknader om dagpenger, sammenlignet med totalt 160.500 i fjor

– Flere saker enn vi noen gang kunne forestille oss, tikker inn, sier direktør i Nav Arbeid og ytelser Ellen Christiansen til Aftenposten.

Nav har sammen med Arbeids- og sosialdepartementet gjort endringer i dagpengeregelverket og andre vedtak Stortinget har fattet på grunn av koronaepidemien.

Det er også gjort endringer i IT-systemene slik at hver søknad kan behandles raskere. Christiansen innrømmer at det tok litt tid før saksbehandlingen gikk i gang og sier Nav trolig er à jour med dagpengesøknadene i juli.

– Dette forutsetter selvsagt at antall nye dagpengesøknader ikke øker mer enn vi har lagt til grunn, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier regjeringen jobber med en ekstra bevilgning til Nav i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er viktig at folk tar høyde for at det vil ta noe tid, og at de derfor tar økonomiske forholdsregler, som å søke om forskudd på dagpenger og ta kontakt med banken sin, eller andre kreditorer, sier han til avisen.

(©NTB)