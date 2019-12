Nav-granskere er ikke inhabile, fastslår Justisdepartementet

Ingen av de omstridte medlemmene i det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget for EØS-saken er inhabile, mener Justis- og beredskapsdepartementet.

Lovavdelingen i departementet har vurdert habiliteten til tre av medlemmene i utvalget etter at det oppsto tvil om habiliteten til særlig to av dem, utvalgets leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy. Grunnen var at de var dommere i en høyesterettssak i 2012 som også gjaldt straffutmåling for trygdebedrageri.

I den grad utvalget skal vurdere saken fra 2012, og en tilsvarende sak fra 2017, er det Lovavdelingens vurdering at de er inhabile til å delta i denne delen av arbeidet, men habile til lede og delta i alt annet av utvalgets arbeid.