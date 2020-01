Navngitt mann etterlyst etter skyting i Trondheim

Politiet i Trondheim etterlyser en 28 år gammel navngitt mann etter at en mann i 30-årene ble skutt i Ila i Trondheim i desember.

Mannen har status som mistenkt i saken, skriver politiet i en pressemelding.

En mann i 30-årene ble skutt på åpen gate på kvelden torsdag 5. desember. Mannen ble truffet i magen og en arm. Kriminalteknikere fant to tomhylser og en kniv på åstedet. Mannen ble sendt til St. Olavs hospital med alvorlige skader.

Den andre av de to hovedmistenkte etter skytingen i Ila i Trondheim i desember, ble i romjulen pågrepet og siktet i saken etter at han meldte seg for politiet.

