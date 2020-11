Nedadgående smittetrend i Bergen: 18 nye tilfeller

Det siste døgnet er det registrert 18 nye koronasmittede personer i Bergen. Det er fem færre enn snittet den siste uken.

Det opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i mandagens møte i bystyrets koronautvalg, skriver Bergens Tidende og Bergensavisen.

De nye smittede er fra 10 til 86 år gamle. Fire har ukjent smittevei.

Til tross for at 18 nye smittede er en økning på sju sammenlignet med søndagen, er tallene likevel lavere enn det den koronautsatte vestlandsbyen har slitt med de siste ukene. Gjennomsnittet forrige uke var 24, mens det uken før var 54.

– Det er en positiv utvikling og klar nedadgående trend, uansett hvordan vi ser det. Jeg er takknemlig for at vi har innbyggere som følger reglene som gjelder i stort. Samtidig er vi på et for høyt nivå fremdeles, sier Valhammer til Bergensavisen.

Byrådslederen er selv i karantene. Valhammer er forkjølet og har testet seg for korona. Han blir i karantene fram til han har fått svaret på koronatesten.

Mandag ettermiddag holder Bergen kommune pressekonferanse. Der blir det kjent om det blir lettelser i noen av de strenge koronatiltakene.

(©NTB)

