Nedbør i form av snø og regn

Advarer om farlige kjøreforhold.

Det har allerede vært hvit nedbør i nord, ,mens kulda fester grepet i øst. Og mens vi venter på at vindkastene skal nå storm styre i løpet av onsdagen og natt til torsdag, så blir kommer det nedbør i form av snø også i sør.

- I fjellet i Sør-Norge kommer nedbøren som snø i morgen!

Vanskelige kjøreforhold

- Hvis du skal på fjellet, må du forberede deg på snø og en del vind. Etter hvert øker snøgrensen, og du må helt opp i høyfjellet for å finne snø. Lørdag kveld blir det kjøligere luft igjen, og snøgrensen går noe ned igjen, melder meteorologene på Twitter.

I samme område er det også sendt ut farevarsel på gult nivå.

- Vi har sendt farevarsel på gult nivå for lokalt vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge og Østafjells. Årsaken er snø som etter hvert går over til regn, i tillegg til at temperaturen ligger rundt 0 grader.

Storm styrke

I løpet av onsdagen øker også vinden, og meteorologen advarer om liten eller full storm mange steder i fjellet i Sør-Norge og langs kysten av Vestlandet.

Det er sendt ut flere farevarsel, blant annet på gult nivå for kraftige vindkast i Rogaland og Hordaland for onsdag kveld og natt til torsdag. Her er det ventet vindkast på 30-35 meter per sekund utsatte steder.

- Onsdag øker vinden til sørøstlig liten eller full storm mange steder i Fjellet i Sør-Norge og langs kysten av Vestlandet sør for Stad.

