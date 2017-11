Nedbørfri søndag: - Ikke ofte vi meteorologer ser slikt kart

Søndag morgen blir det oppholds.

Denne uka har så langt vært preget av en rekke værtyper: snø, vind, oppholds og solgløtt.

Vestlandet har vært preget av stormvarsel og mye nedbør, mens det tidligere i uken har snødd i store deler av Sør- og Østlandet, noe mange bilister har fått merke.

Søndag morgen



Fredag og lørdag fortsetter etterdønningene av stormen i vest, med kuling og regn.

- Men det er mer lovende mot slutten av uken, med mye fint vær søndag og også mandag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NTB.

Og søndag morgen byr på en liten sjeldenhet - for meteorologene i hvert fall.

For på sin Twitterkonto har de lagt ut et kart, som viser et mer eller mindre uberørt Norge.

- Sjekk været for søndag morgen! Ikke ofte vi meteorologer ser slik kart! Nedbørfritt i hele #Norge, utenom en bitteliten flekk i Øst-Finnmark!

Kaldeste på fem år



Dersom det er en trøst for den delen av Finnmark, så kan vi opplyse at årets vinter muligens blir mildere enn normalt i denne landsdelen.

Resten av landet kan trolig se frem mot en kaldere vinter enn det vi har hatt på fem år.



- Etter fire milde vintre peker nå flere faktorer på at vi denne gang får en kaldere vinter. Høytrykk over nordlige og nordøstlige Europa ser ut til å holde de atlantiske lavtrykkene borte fra Skandinavia i lengre perioder, står det i prognosen fra Danmarks Meteorologiske Institutt.

