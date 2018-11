Nedbørsrekord slått - vinteren lar vente på seg

- Skiføre og ordentlig vintervær er ikke i vente, sier meteorologen.

OSLO (Nettavisen): Skikkelig vintervær lar vente på seg, både i Sør- og Nord-Norge. Tidlig tirsdag morgen var det Tafjord i Møre og Romsdal som var landets varmeste. 12,4 grader var den høyeste målte temperaturen i Norge natt til tirsdag. Klokka 09 tirsdag var temperaturen 11 grader i Kristiansand, 9 grader i Bergen og 7 grader på Fruholmen.

- Enda litt mildere luft på vei de neste dagene, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Våt helg

Lørdag og søndag havnet forøvrig på topp fem-listen over våteste novemberdager siden Meteorologisk institutt startet målinger på Tryvann i 1943.

- I sommer falt det mindre regn enn normalt, mens både lørdag og søndag havnet på topp fem-listen over våteste novemberdager siden Meteorologisk institutt startet målinger på Tryvann i 1943, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Les: Kraftig regnvær på Østlandet gir overfylte kjellere og flom i veibanen

I hele juni og juli falt det til sammen 78,1 millimeter regn på Tryvannshøgda i Oslo. De to dagene i helgen regnet det 98,2 millimeter, melder NTB.

I Nordmarka i Oslo falt det 138,4 millimeter, i Gjerstad i Aust-Agder 115,7 millimeter og i Åmli i Aust-Agder 116,2 millimeter, viste oversikten fra Meteorologisk institutt mandag morgen.

Det er mildt i #Norge til å være midt i november. Klokken 9 i dag var temperaturen 11 grader i Kristiansand, 9 grader i Bergen og 7 grader på Fruholmen. Enda litt mildere luft på vei de neste dagene. pic.twitter.com/vkgKPPA13j — Meteorologene (@Meteorologene) 13. november 2018

Mildvær

Tirsdag startet med tordenbyger på Vestlandet, og også Østafjells kan det komme noen tordenbyger i løpet av dagen, melder Meteorologisk institutt.

Meteorologene venter mer mildvær denne uka. Fra torsdag ventes et høytrykk inn over Sør-Norge.

- Vi har en mild værtype som dominerer i Norge nå. Østafjells kan vi vente litt mindre vått vær enn vi hadde i helga, men uka starter med fortsatt lavtrykk, men dette lavtrykket går lenger nordover enn i helga, uttalte statsmeteorolog Raphael Escobar Løvdahl til Nettavisen mandag.

Sjekk ditt vær her på yr.no

Torsdag ventes altså et høytrykk over landet.

- Vi er ganske sikre på at det kommer et høytrykk som gradvis bygger seg opp fra torsdag. Sør for Stad og Dovre venter vi tørt vær inn mot helgen, men vi er usikre på temperaturene. Vi venter rundt 10 grader. Vindretningen vil avgjøre hva slags vær vi får inn mot helgen. Det kan bli grått og lavt skydekke, og det kan bli fint. Det er sent på året, og det blir gradvis kaldere, men noe skiføre og ordentlig vintervær er ikke i vente, sier Løvdahl.

Mildvær og regn preger uka i #NordNorge 💦 Det gjør at snøen stort sett lar vente på seg. pic.twitter.com/wUG42OFHtY — Meteorologene (@Meteorologene) 12. november 2018

Skiføret synes å være langt unna i Oslomarka, her et bilde fra webkamera ved Kikut tirsdag morgen.

God morgen #Vestlandet. Det har startet med noen tordenbyger i dag, men trolig er det over i løpet av formiddagen. Også #Østafjells kan det komme noen tordenbyger i løpet av dagen. Bildet: Steinar Skare, tatt nord for #Bergen pic.twitter.com/4WPAlOWHuJ — Meteorologene (@Meteorologene) 13. november 2018

Mest sett siste uken