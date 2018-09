Nederlandsk politi på plass i Bodø for å bistå i savnet-sak

Nederlandsk politi er på plass i Bodø for å samarbeide med nordlandspolitiet i søket etter den savnede WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis.

Nederlenderen er fremdeles ikke funnet, og politiet har ennå ingen sikre observasjoner av Kamphuis etter at han sjekket ut av Hotell Scandic Bodø den 20. august, opplyser politiet i Nordland i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Vi har per i dag ingen grunn til å tro at det skal ha tilstøtt savnede noe kriminelt, men vi har ingen sikre observasjoner av savnede etter at han sjekket ut av hotellet. En telefon som er knyttet til ham, har vært slått på i et område utenfor Stavanger på kvelden den 30. august, men politiet har ingen sikker informasjon om at det er savnede som har slått på telefonen, opplyser politiadvokat Bjarte Walla i nordlandspolitiet.

Videre opplyser han at to nederlandske etterforskere som til daglig jobber med etterforskning av savnede personer, nå er på plass i Bodø for å styrke samarbeidet mellom norsk og nederlandsk politi.

– De to etterforskerne vil etter planen bli værende i Bodø denne uka, opplyser Walla.

Politiet er fortsatt interessert i tips og ber alle som har informasjon om Arjen Kamphuis, om å ta kontakt med politiet på telefon 02800.

– Vi tar alle tips på alvor, lover Walla.

(©NTB)

Mest sett siste uken