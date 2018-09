Nederlender savnet: Politiet har sikret video fra Rogaland

Politiet har sikret video fra området i Rogaland der telefonen til en savnet WikiLeaks-medarbeider fra Nederland var påslått ti dager etter at han forsvant.

Men foreløpig har ikke politiet sett savnede Arjen Kamphuis på overvåkningsbildene som er hentet inn, opplyser politiinspektør Bjarte Walla ved Nordland politidistrikt til VG. Blant annet har politiet hentet inn bilder fra området Vikeså i Bjerkreim kommune.

– Det som skjedde 30. august, var at telefonen hans slo inn på flere basestasjoner i Rogaland. Det er snakk et tysk og et nederlandsk SIM-kort og de skal ha vært i samme telefon, sier Walla til avisen.

Fremdeles har politiet ingen sikre spor etter Kamphuis, som var på ferie i Norge og aldri dukket opp på flyet hjem til Nederland 22. august. To dager tidligere hadde han sjekket ut fra Scandic Bodø ved 14-tiden.

Politiet i Nordland får bistand fra nederlandsk politi i søket. I en pressemelding mandag ettermiddag heter det at politiet ikke har grunn til å mistenke noe kriminelt. Det var Kripos som 29. august mottok en henvendelse fra nederlandsk politi om den savnede mannen.

Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.

Politiet er fortsatt interessert i tips og ber alle som har informasjon om Kamphuis, om å ta kontakt med politiet på telefon 02800.

(©NTB)

Mest sett siste uken