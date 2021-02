Nedgang i kreftdiagnoser bekymrer Høie

Tallet på nye kreftdiagnoser falt kraftig i fjor. Det vekker uro hos helseminister Bent Høie (H).

– Nedgangen i antallet kreftdiagnostiserte bekymrer meg, sier Høie til VG.

Onsdag ble det kjent at det i alt ble registrert 2.736 færre krefttilfeller fra mars til september i 2020 sammenlignet med året før, ifølge tall fra Kreftregisteret. Nedgangen var totalt på 9 prosent.

For kreftformer som brystkreft og lungekreft, er nedgangen på hele 26 og 24 prosent.

– Dette kan være et tegn på at folk har latt være å gå til fastlegen eller oppsøke helsetjenesten i en situasjon der de er bekymret for om de har kreft eller en alvorlig sykdom, sier Høie.

