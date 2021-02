Nedgang i smittetilfeller i Bergen

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier det er nedgang i smitten i Bergen, men at det er for tidlig å si at de har kontroll over smitteutbruddet.

– Tallene viser nedgang i nye smittetilfeller, og det er færre som er smittet med de muterte variantene av viruset, sier helsebyråd Beate Husa (KrF). Men mange nærkontakter er fortsatt smittet, og det er for tidlig å si at kommunen har kontroll på smitteutbruddet. Bergen innførte strenge koronatiltak i helgen for å slå ned smitteutbrudd av både den sørafrikanske og den britiske koronamutasjonen. Alle tilfellene av den sørafrikanske virusvarianten er knyttet til de to byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon. Tirsdag innførte Bergen kommune et forbud mot å jobbe på mer enn én byggeplass. (©NTB)

