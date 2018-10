Statsadvokaten aviser en ny gjenåpning av drapssaken mot Fredrik Fasting Torgersen.

OSLO (Nettavisen): I uttalelsen fra Oslo statsadvokatembeter vises det til at det ikke foreligger nye bevis eller nye omstendigheter i den nå 60 år gamle saken. Torgersen ble ved Eidsivating lagmannsretts dom i 1958 dømt for drap, voldtektsforsøk og mordbrann.

Det er sjuende gang det begjæres gjenåpning av drapssaken.

Torgersen døde i 2015, og i fjor ble det kjent at advokat Cato Schiøtz vil gjøre et siste forsøk på å få ham renvasket.

- Jeg har fortsatt håp og tro om at det blir gjenopptagelse og at kommisjonen skjærer gjennom dette, sier advokat Schiøtz til Nettavisen.

- Jeg er ikke veldig overrasket over konklusjonen fra statsadvokaten, men innholdet viser at dette er ganske overfladisk behandlet. Det virker å være maktpåliggende for statsadvokaten at kommisjonens medlemmer ikke skal gå inn i detaljene i denne saken, sier Schiøtz videre.

Han sier han vil bruke tiden fram til fristen med å svare på statsadvokatens konklusjon og at han håper og tror det blir gjenopptagelse av saken neste år.

Fredrik Fasting Torgersen ble bisatt i Vålerenga kirke i 2015.

