Nes i Buskerud bytter navn til Nesbyen

Med 15 mot 5 stemmer gikk Nes kommune i Buskerud inn for å endre navn på kommunen til Nesbyen.

I vedtaket heter det at kommunen skal hete Nesbyen fra 1. januar 2020, melder Romerikes Blad. Det samme melder Hallingdølen.

Nå taler mye for at Nes på Romerike fortsatt kan bruke navnet Nes i og med at navnebroren har valgt å bruke Nesbyen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidligere sagt til Romerikes Blad at de ikke har noen problemer med at Nes på Romerike beholder navnet sitt, hvis Nes i Buskerud ønsker å bytte navn.

